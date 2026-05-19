Teploty by se ani v noci neměly přiblížit k bodu mrazu, přesto si především v horských oblastech musíme ještě zatopit. V noci bude během úterý teplota klesat až k 5 °C. Denní teploty se ale během dne vyhoupnou na až 22 °C, na horách kolem 12 °C. Vítr bude proměnlivý, ale velmi klidný. Odpoledne by se měla obloha zatáhnout, místy se očekávají mírné bouřky a přeháňky. Uvádí to meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Přeháňky se dají očekávat také ve středu, obloha by ale měla zůstat spíše zamračená, a to především na západě, kde se výjimečně objeví i bouřky. Na východě se očekávají příznivější podmínky, především polojasná až jasná obloha. Nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 5 °C, přes den se očekává příjemných 18 až 22 °C.
Ve čtvrtek se ještě lokálních bouřek a deště nezbavíme, už ale bude převažovat na většině území polojasná obloha. Odpoledne bude nejpršivější, ale k večeru se mraky opět roztrhají. Teploty už budou stabilnější i v noci, kdy klesne rtuť teploměru k 11 až 7 °C. A přes den už bude pohádkových 19 až 24 °C. Vítr zůstane stabilně mírný severozápadní až západní.
Víkend přinese léto
Nejméně deště očekávají experti v pátek. „Bude polojasno až jasno, odpoledne místy přechodně oblačno, na severovýchodě s malou pravděpodobností přeháňky,“ uvádí. Teploty vyskočí na až 25 °C. Vítr bude stále mírný a slabý.
Víkend zatím píše letní teploty. V sobotu i v neděli se očekává od 23 do 28 °C, v noci kolem 12 až 8 °C. Bude slunečno a bez přehánět.
Úchvatná supercela nad Vsetínem (5.6.2025) ČHMÚ/Kuba Dohnal