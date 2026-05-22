Dnes bude slunečné počasí většinou bez srážek, denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni a v dalších dnech budou stoupat. Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na severovýchodě s malou pravděpodobností přeháňky. Jen na severovýchodě mohou přijít srážky, tam teploty budou kolem 21 °C. Slabý, během dne hlavně na východě mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 m/s. V Čechách v noci i klidno.
Předpověď na sobotu
První víkendový den bude jasno až polojasno, odpoledne zejména v jihovýchodní polovině území přechodně oblačno, na horách na severovýchodě s malou pravděpodobností přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od 12 až do 7 °C. Nejvyšší denní teploty od 24 do 28 °C, na severovýchodě kolem 22 °C. Slabý severovýchodní až severní vítr 1 až 4 m/s, v noci bude i klidno.
Předpověď na neděli
Bude jasno až polojasno, v severní polovině území při přechodně zvětšené oblačnosti možnost přeháněk. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, na Moravě a ve Slezsku 11 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C. Slabý proměnlivý, přes den severní až severovýchodní vítr 1 až 4 m/s.
Předpověď na pondělí
Bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C, na severovýchodě kolem 23 °C. Slabý, na Moravě a ve Slezsku během dne mírný vítr ze severních směrů 2 až 6 m/s.Bude jasno až polojasno. Na severovýchodě čekáme postupně až oblačno a ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C, v závěru období 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C, postupně 21 až 26 °C.