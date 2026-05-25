Právě dnes nás na většině území čeká slunečné počasí s nadprůměrnými teplotami. Bude jasno, zpočátku polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě území bude kolem 23 stupňů, na horách kolem 21 stupňů, na Šumavě až 24 stupňů.
Nejnižší noční teploty budou kolísat mezi 14 a 10 stupni, v údolích sestoupají ojediněle až k 8 stupňům.
Letní teploty se udrží i v úterý. Bude jasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty vyskočí k rozmezí 26 až 31 stupňů. Nejnižší noční teploty v noci z úterka na středu spadnou nejníže k rozmezí 15 až 11, v údolích ojediněle k 8 stupňům.
Ve středu se od severu mírně ochladí, zůstane převážně slunečno. Očekává se jasno až polojasno, během dne přechodně zvýšená oblačnost, na severovýchodě a východě místy, jinde zcela výjimečně přeháňky. Nejvyšší denní teploty jsou očekávány od 20 stupňů na severu Čech do 30 stupňů na jihu Moravy.
Ve zbytku týdne se čeká mírné ochlazení, nejvyšší denní teploty klesnou ke čtvrtečním 24 stupňům, noční pod 10 stupňů. Od pátku do neděle by se výhledově podle ČHMÚ mělo zase oteplit.
Déšť? Počkáme si
„Kolik do konce května naprší? Většina z vás se s deštěm nepotká,“ napsal ČHMÚ na síti X. Pouze ve středu jsou podle meteorologů možné lokální přeháňky ve Slezsku nebo na Moravě, budou ale spíše slabé a vyskytnou se jen na malé části území.
Šance na přeháňky, možná i bouřky se začne zvyšovat o víkendu, hlavně v neděli, nejistota je ale stále velmi vysoká, uvedl ČHMÚ. „Nadějněji pak vypadá spíš až začátek dalšího týdne. Plošnější déšť je ale minimálně na následující týden dopředu víceméně vyloučen, takže sucho se bude v dalších dnech prohlubovat,“ dodal. V neděli vyhlásil výstrahu před zvýšeným rizikem požárů pro Prahu, střední a severozápadní Čechy, platí do odvolání.
Sucho je jedním z extrémů, jejichž střídání patří ke znakům klimatické změny, upozornil ČHMÚ. „V posledních několika desetiletích se také ukazuje, že přechod z jarního období do období letních teplot je mnohem rychlejší a ‚ostřejší‘, než tomu bývalo dříve. Prodlužuje se i období ‚léta‘ dřívějším nástupem a pozdějším odchodem letních teplot,“ uvedl. Problémem klimatické změny není jen její míra, ale i její rychlost, uzavřel.