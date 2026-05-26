Rekordní teplo nad tropickými 30 stupni Celsia dnes hlásí téměř dvě desítky míst. Bez přepsání historických tabulek tak podle ČHMÚ zůstaly pouze Pardubický kraj a Praha, v Moravskoslezském kraji má nový rekord pouze nejvyšší hora Jeseníků Praděd.
V Doksanech dnešní teplota překonala o téměř dva stupně Celsia dosavadní maximum pro 26. květen z roku 2018. Víc než 31 stupňů dnes teploměr ukázal ještě ve Strážnici na Hodonínsku, na stanici Plzeň, Bolevec, ve Staňkově na Domažlicku a v Tuhani na Mělnicku.
Do Česka se podle ČHMÚ nyní dostává velmi teplý vzduch z Afriky, který proudí do západní Evropy. Počasí je slunečné a suché. „Nicméně podle dostupných historických dat umí být závěr května ještě o pár stupňů teplejší - například 29. května 2005 dosáhlo šest stanic na 34 stupňů Celsia a v Dobřichovicích bylo naměřeno 35 stupňů, což je absolutní květnové maximum teploty vzduchu,“ doplnil ČHMÚ.
Kdy zaprší?
„Kolik do konce května naprší? Většina z vás se s deštěm nepotká,“ napsal ČHMÚ na síti X. Pouze ve středu jsou podle meteorologů možné lokální přeháňky ve Slezsku nebo na Moravě, budou ale případně slabé a vyskytnou se jen na malé části území.
Šance na přeháňky, možná i bouřky se začne zvyšovat o víkendu, hlavně v neděli, nejistota je ale stále velmi vysoká, uvedl ČHMÚ. „Nadějněji pak vypadá spíš až začátek dalšího týdne. Plošnější déšť je ale minimálně na následující týden dopředu víceméně vyloučen, takže sucho se bude v dalších dnech prohlubovat,“ dodal. V neděli vyhlásil výstrahu před zvýšeným rizikem požárů pro Prahu, střední a severozápadní Čechy, platí do odvolání.
V úterý teploty přes den vyšplhají až k 32 °C, o něco chladněji bude na severovýchodě. V 1000 m n. m. spíše okolo 23 °C. Očekávat lze jasno až skoro jasno. Noční teplotní minima se budou pohybovat mezi 14 až 8 °C. Vítr dosáhne maximální rychlosti 2 až 5 m/s.
Středa Česko teplotně rozdělí, maxima přes den se budou pohybovat od 20 °C na severu Čech do 32 °C na jihu Moravy. Opět nás čeká jasno až polojasno, od severu by měla přijít přechodně zvýšená oblačnost. Na jihu a severovýchodě se místy vyskytnou také přeháňky, výjimečně bouřky. V noci rtuť v teploměru klesne k 15 až 11 °C, v údolích až k 8 °C. Slabý vítr o rychlosti 3 až 7 m/s může v nárazech dosáhnout až 15 m/s.
Čtvrteční mírné ochlazení teploty posune mezi 19 až 24 °C. Během dne bude jasno či skoro jasno, na severovýchodě až polojasno. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí 10 až 6 °C, v údolích dokonce až 3 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 5 m/s.
V pátek už denní teploty vystoupají opět k 24 až 30 °C, noční teploty klesnou k 10 až 6 °C, v údolích opět může být chladněji. Očekávat lze jasno až polojasno, na západě k večeru i oblačno. Vít dosáhne maximální rychlosti 4 m/s.
Na víkend meteorologové předpovídají mezi 24 a 30 °C. V sobotu bude polojasno až jasno, od západu však přijde postupně oblačnost a místy bude třeba již počítat s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Přechodně hrozí zvětšená oblačnost s přeháňkami a bouřkami také v neděli. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 15 až 10 °C.
