Podle ČHMÚ mají být dnešní nejvyšší teploty na většině míst nižší než včera. „Akorát na jižní Moravě zůstanou dnešní maxima srovnatelná se včerejšími. Nejvyšší teploty budou 25 až 30 °C, na jihu Moravy až 33 °C,“ avizovali meteorologové.
Odpoledne přes Česko začala od severu přecházet studená fronta, která se na Moravě a Slezsku měla projevit zvýšenou oblačností. A to se kolem druhé odpolední hodiny stalo. „Dle očekávání dochází k vývoji bouřek vlivem orografie v závětří Orlických hor a Jeseníků. Nebezpečné projevy limituje ale sušší vzduch hlavně ve výšce nad 4 km, nicméně situaci sledujeme. Bouřky se pohybují poměrně rychle k jihovýchodu,“ informoval ČHMÚ.
Podle něj tyto bouřky mohou být místy i silné. „Vlivem dostatečného střihu větru je možný i vznik slabších supercel,“ varovali meteorologové. Supercely jsou nejnebezpečnější typ bouřek, mohou přinášet velké kroupy, přívalové srážky a dokonce tornáda.
Zítra už se přechodně ochladí. Nejvyšší teploty se budoou pohybovat mezi 21 a 25 stupni Celsia, ve Slezsku kolem 20 stupňů Celsia. Mraky poté začnou přibývat o víkendu, kdy se místy znovu objeví bouřky nebo přeháňky. Nebude jich ovšem mnoho. „Projevy sucha se tak budou i nadále prohlubovat. Hladiny vodních toků budou setrvalé nebo budou slabě klesat,“ říká ČHMÚ.
