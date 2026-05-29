„Počasí u nás ovlivňuje tlaková výše nad severozápadní Evropou a přináší poněkud chladnější a suchý vzduch od severu,“ uvedl ve čtvrtek na facebooku ČHMÚ.
Sledujte počasí na radaru Blesku
V pátek bude v Česku jasno nebo polojasno, částečné přibývání oblačnosti předpokládají meteorologové později večer na severozápadě a západě Čech. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, v Čechách bude místy až 28 stupňů. V 1000 m n. m. se budou teploty pohybovat spíše okolo 18 stupňů, na Šumavě však mohou vystoupat až k 21 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 4 m/s.
„Na víkend začne přibývat mraků na obloze a místy se dočkáme přeháněk nebo bouřek,“ sdělili meteorologové. Nejnižší noční teploty budou o víkendu mezi 15 až 9 stupni Celsia, v údolích ojediněle kolem osmi stupni Celsia. Přes den teploty vystoupají na 23 až 28 stupňů Celsia.
V sobotu by přeháňky měly být četnější na severovýchodě území, odpoledne a k večeru by jich pak mělo ubývat. V neděli se přeháňky jdoucí od jihozápadu postupně objeví na většině území, místy se opět vyskytnou bouřky. Mírný vítr o rychlosti mezi 2 až 6 m/s během bouřek přechodně zesílí.
Jak se bránit před extrémními vedry? Videohub