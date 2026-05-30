Výstraha před silnými bouřkami se dnes týká od 12:00 do 19:00 Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, jihozápadu Středočeského kraje a Vysočiny a Znojemska v Jihomoravském kraji. V neděli od 12:00 do půlnoci se výstraha rozšíří kromě zmíněných regionů na Prahu a většinu území Středočeského a Ústeckého kraje a Vysočiny.
Dnes očekávají meteorologové ve zmíněných oblastech ojedinělý výskyt silných bouřek s menšími kroupami a nárazy větru o rychlosti až 20 metrů za sekundu, tedy 72 kilometrů za hodinu. V neděli se pak kromě krupobití a silného větru mohou vyskytnout blesky a přívalový déšť, který by mohl způsobit lokální záplavy. Zvláště řidiči by si podle meteorologů měli dávat po oba dny pozor při cestách v daných regionech.
ČHMÚ také dnes omezil výstrahu před rizikem požárů. Platí nadále jen v Praze a jejím okolí ve Středočeském kraji, na jihovýchodě Ústeckého kraje a jihu Libereckého kraje.
