V úterý bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle mohou objevit mlhy. Přes den budou přibývat mraky, na horách se objeví přeháňky. Ty se pak později večer objeví i v jihozápadní části země, mohou dorazit i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni Celsia.
Ve středu bude zataženo až oblačno, jen na Moravě a Slezsku zpočátku i polojasno. Na většině území bude pršet, ojediněle se opět objeví bouřky. Srážky ustanou od západu večer. Teploty přes den mezi 15 a 19 stupni Celsia, na severovýchodě až 22 stupňů Celsia.
Ve čtvrtek déšť spíše ustane, objeví se jen místy. Bude polojasno, ráno ojediněle s mlhami. Přeháňky meteorologové očekávají hlavně na západě. Teploty mezi 20 a 25 stupni Celsia.
Pátek bude opět deštivý, podle ČHMÚ bude zataženo až oblačno. Déšť se objeví na většině území, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky od severozápadu ustávat. Denní teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni Celsia, na severovýchodě až 23 stupňů Celsia.
