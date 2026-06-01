První tornádo jihovýchodně od Netolic se po 15:00 vyskytlo podle dosavadních údajů v okolí obcí Chvalovice, Babice a Strýčice. Místní evidují řadu škod, podle meteorologů ale nelze stoprocentně určit, zda je způsobilo tornádo. Druhé velmi slabé tornádo se vyskytlo v podobnou dobu v obci Záluží u Týna nad Vltavou.
Vzniku tornád nahrávala v neděli vyšší vlhkost v přízemní vrstvě a hlavně výraznější tzv. střih větru. Roli podle ČHMÚ sehrála patrně také interakce s okolními bouřkami, které přecházely přes jižní Čechy.
Meteorologové v neděli večer informovali o možném slabém tornádu u Netolic, hledali případné svědky tohoto úkazu. Dnes poděkovali veřejnosti a amatérským „lovcům bouří“, kteří jim poskytli cenná data a svědectví.
Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá, ročně jich ČHMÚ zaznamená několik.
Výjimkou je ničivé tornádo z 24. června 2021, které zasáhlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 kilometrů v hodině. Zemřelo šest lidí. Přírodní pohroma zničila kolem 1200 domů, z nichž asi 200 muselo být strženo.
Tornádo na Hodonínsku. (24.6.2021) Pro Blesk: Martin Bilík