Začátek týdne přinese příjemné a převážně slunečné počasí. Ráno bude jasno až polojasno, během odpoledne a večera začne od západu přibývat oblačnost.
Odpolední teploty vystoupí na 23 až 28 °C, na horách ve výšce kolem tisíce metrů se budou pohybovat okolo 20 °C. Foukat bude jen slabý vítr.
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V úterý dorazí déšť, místy i bouřky. Po slunečném začátku týdne přijde výrazné ochlazení. Obloha bude převážně zatažená až oblačná a od západu se postupně rozšíří déšť nebo přeháňky. Na Moravě a ve Slezsku se mohou místy objevit také bouřky. Večer by měly srážky na severozápadě Čech postupně ustávat.
Noční teploty klesnou na 16 až 12 °C, na východě místy až k 10 °C. Přes den se ochladí na 17 až 22 °C, na východě republiky ještě místy kolem 24 °C. Spadnout může většinou do 10 milimetrů srážek, ojediněle až kolem 20 milimetrů.
Ani ve středu se počasí výrazně nezlepší. Převládat bude zatažená až oblačná obloha a zejména v jihovýchodní části republiky se budou objevovat déšť a přeháňky. Na západě Čech budou srážky spíše ojedinělé.
Ranní teploty klesnou na 14 až 9 °C, na západě i k 7 °C. Denní maxima se zastaví mezi 15 a 20 °C, což bude oproti pondělku rozdíl až deset stupňů.
Oblačné až zatažené počasí bude pokračovat také ve čtvrtek. Místy se objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle nelze vyloučit ani bouřky.
Noční teploty se budou pohybovat mezi 12 a 8 °C, na západě kolem 6 °C. Přes den naměříme většinou 16 až 20 °C. Srážek bude méně než v předchozích dnech, na východě však může spadnout až 10 milimetrů.
Od pátku do neděle bude převážně oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Místy se stále vyskytnou přeháňky a ojediněle také bouřky.
Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 19 a 24 °C. Noci zůstanou poměrně chladné, postupně však budou teploty mírně stoupat.
Po výrazně teplém pondělí tak Česko čeká několik dnů proměnlivého počasí s častějšími srážkami a teplotami pod hranicí letních hodnot. Slunečných dnů bude v nadcházejícím týdnu spíš méně.
Meteoroložka o ochlazení v Česku: Dalo nám léto sbohem? Bára Holá
Meteoroložka o ochlazení v Česku: Dalo nám léto sbohem? Bára Holá