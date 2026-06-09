Dnes a zítra bude deštivo, na Moravě a ve Slezsku vyskytnou bouřky, při kterých ojediněle naprší kolem 25 milimetrů, tedy 25 litrů na metr čtvereční. Teploty v Čechách budou mezi 17 a 22 stupni, na Moravě a ve Slezsku může být ještě kolem 25 stupňů.
Ve středu už se teploty na celém území budou držet do 19 stupňů. Bude zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky. V severozápadní polovině Čech srážky zpočátku jen výjimečně. Večer na západě Čech ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, v severozápadní polovině Čech až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C. Slabý proměnlivý nebo západní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 6 m/s.
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Ve čtvrtek bude srážek ubývat, ale do konce týdne zůstane na obloze více oblačnosti. Bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Ráno se místy, během dne na většině území, vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Lokálně může i zabouřit. Večer budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, na západě Čech až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 °C, na jihu Moravy až 21 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s večer zeslábne.
Předpověď na pátek
Bude oblačno až zataženo, hlavně zpočátku místy i polojasno. Od západu se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C, na jihu Moravy až 22 °C. Mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Předpověď na sobotu
Bude oblačno až polojasno, zpočátku až zataženo a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Během dne budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Mírný západní až severozápadní vítr 3 až 7 m/s večer zeslábne.
Vyhlídka počasí od neděle do úterý
Bude polojasno až oblačno a místy se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. V závěru období srážky jen ojediněle. Nejnižší noční teploty 14 až 9 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.
V polovině června se oteplí. „V závěru měsíce znovu začnou teploty klesat. Na přelomu června a července se očekávají znovu podprůměrné hodnoty,“ uvedli meteorologové. Srážkově budou nadcházející čtyři týdny průměrné. „Vzhledem k tomu, že jsme v období s převážně konvektivními srážkami a bouřkami, množství spadlých srážek může být regionálně velmi rozdílné,“ dodal ČHMÚ.
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