Po chladnějším začátku týdne se v Česku začalo oteplovat a teploty budou stoupat i nadále. Středa přinese ještě oblačné až zatažené nebe s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty už ale budou místy letní. Vystoupí na 20 až 25 °C, na jižní Moravě až na 27 °C. V 1000 metrech na horách bude kolem 17 °C, na Šumavě až 19 °C.
Ve čtvrtek se mají teploty držet těsně pod tropickou třicítkou. Bude jasno až polojasno, jen místy se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Teploty vystoupí na 25 až 29 °C.
S pátkem dorazí slunečné počasí a tropy. Bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty klesnou na 17 až 13 °C, nejvyšší denní pak vyšplhají na 28 až 33 °C.
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A o víkendu bude ještě tepleji, meteorologové očekávají supertropy. Bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou objevit bouřky. Noční teploty klesnou na 19 až 15 °C, denní se v sobotu na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou dostat až k 36 stupňům. Bouřky mohou být i velmi silné, varuje ČHMÚ.
Meteorologové proto vydali výstrahu před velmi vysokými teplotami. „Po celé období budeme vzhledem k velké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ dodali meteorologové.
Tropy vydrží i v dalších dnech. Od neděle do úterý bude jasno až polojasno, místy přechodně oblačno s přeháňkami nebo bouřkami. Denní teploty se budou pohybovat mezi 30 a 35 °C, až ke konci období bude oblačnosti přibývat.
S letními prázdninami přijde ochlazení, ale jen nepatrné. „Následující dva již prázdninové týdny dojde k poklesu průměrných teplot o jeden až dva stupně Celsia, nicméně maxima se stále udrží kolem 25 stupňů a minima se budou nejčastěji pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia,“ uvedli meteorologové.
Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok. hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica