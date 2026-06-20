„Maximální teploty budou vystupovat na 31 až 36 °C, ale vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu budou pocitové i o několik stupňů vyšší,“ upozorňovali v předpovědi meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu. Pak se však přihnaly bouřky...
Bouřky na jihu Čech i v Jeseníkách
„První výraznější bouřky dnešního dne (20.6.2026, 13:25) na našem území se již vyskytují v Jihočeském kraji na Prachaticku a Volyňsku. V jejich rámci se mohou vyskytnout kroupy přes 2 cm v průměru a intenzivní srážky,“ informvali v průběhu soboy meteorologové.
„V současné době (kolem 15:30 hod.) se v Čechách, na Českomoravském pomezí a v Jeseníkách vyskytují lokální bouřky. Nejsilnější jsou momentálně v Libereckém kraji. Příliš se nepohybují, spíše iniciují vznik dalších buněk ve své blízkosti,“ uváděl později ČHMÚ na Facebooku.
Velké kroupy
„Podle radarových odrazů a dalších měření se v těchto bouřkách vyskytují intenzivní srážky, kroupy o velikosti i nad 2 cm a jejich nánosy a nárazy větru zřejmě až kolem 75 km/h,“ upozorňovali meteorologové.
„V průběhu dnešního dne se bude bouřková činnost rozšiřovat dále, nejvyšší intenzitu očekáváme v rámci Čech. Půjde hlavně o poněkud chaotické, vesměs pomalu postupující multicelární bouře, které se mohou postupně slévat i do větších bouřkových systémů. Vznikají v prostředí s nemalým množstvím dostupné energie a nízkou relativní vlhkostí v přízemní vrstvě. Ten první parametr umožňuje bouřkám vývoj větších krup (nad 2 cm), ten druhý může mít za následek výrazné nárazy větru na čele sestupných proudů v bouřkách. Díky pomalému postupu a vysoké srážkové vodě pak bude intenzita srážek lokálně dosti vysoká,“ vysvětluje ČHMÚ.
Záchrana ze zahradního altánu
Hasiči dnes v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. Kvůli bouřce hasiči zasahovali i na dalších místech regionu. Zpočátku vyjížděli hlavně k popadaným stromům, později i k čerpání vody, řekl ČTK dnes večer mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
„Voda, která přitékala do rybníka, uvěznila dva lidi na zahradě v altánu, hasiči tam museli jet a dostat je z altánu na člunu,“ uvedl mluvčí. V Příbrami podle něj hasiči zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat.
Další výjezdy hasičů
„Za poslední hodinu a půl evidujeme téměř 20 událostí. Zejména se jednalo o technické pomoci jako jsou popadané stromy na komunikaci, nejvíce na Liberecku a Jablonecku,“ uvedl v sobotu odpoledne hasiči z HZS Libereckého kraje. „Ve Vratislavicích n. N. jsme mimo jiné označili zaplavenou komunikaci a událost ohlásili správci komunikace,“ dodali.
„Jednotky hasičů v Královéhradeckém kraji zasahovaly u více než 120 událostí technického rázu,“ uvedli večer hasiči z HZS Královéhradeckého kraje na sociální síti X.
Směna pracovníků operačního a informačního střediska musela být kvůli počasí posílena. „Odstraňujeme stromy z komunikací, pomáháme čerpat vodu ze zatopených prostor. V Červeném Kostelci se vyvalila na silnici víka od kanálů a došlo k zatopení komunikace, víka jsme vrátili zpět,“ uvedli hasiči.
Uvízlé auto v podjezdu
Na Vysočině měli hasiči dnes odpoledne kvůli bouřkám zatím tři desítky výjezdů, nejčastěji odstraňovali spadlé stromy. Uvedli to na svém webu.
V Pelhřimově zaplavila voda při silném dešti okolo 17:00 podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo v něm osobní auto, cestující jsou v pořádku. Policie tam zastavila provoz, tvořila se kolona, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Na Pelhřimovsku likvidovali spadlé stromy například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici. Na několika místech odčerpávali vodu ze zatopených prostor, ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku také pročišťovali kanalizaci.
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Přestože tropy budou pokračovat i zítra, příští týden by se mělo mírně ochladit. Druhý červencový týden pak přibude deště a bouřek.
A upozorňova i na další nebezpečný jev - nárazy větru, lokálně i tzv. downbursty, tedy silné sestupné proudy v bouřkách, kdy mohou dosáhnout až kolem 20 m/s (kolem 70 km/h), výjimečně i více.
Výstraha i kvůli hicu
Český hydrometeorologický ústav v pátek vydal kvůli vysokým teplotám a bouřkám výstrahu. „V sobotu a v neděli se na většině území dočkáme teplot nad 31 °C, na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 °C. Po celé období budeme vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ píše se v příspěvku.
Jak bude?
- Dnes: Jasno, bouřky. Den 31 až 36 °C.
- Zítra: Jasno, bouřky. Noc 16 až 21, den 30 až 35 °C.
- Pondělí: Jasno, bouřky. Noc 16 až 21, den 27 až 31 °C.
- Úterý: Jasno, bouřky. Noc 15 až 19, den 28 až 33 °C.
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