„Maximální teploty budou vystupovat na 31 až 36 °C, ale vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu budou pocitové i o několik stupňů vyšší,“ řekli odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu. Večer pak podle nich udeří bouřky.
Přestože tropy udeří i zítra, příští týden by se mělo mírně ochladit. Druhý červencový týden pak přibude deště a bouřek.
„V sobotu nás čeká poměrně zajímavá situace v oblasti vysokého tlaku vzduchu, kdy začnou bouřky vznikat už kolem oběda zejména v Čechách. Budou poměrně chaoticky rozmístěné a budou jen zvolna postupovat k východu, později odpoledne by se tak objevily i na západní Moravě,“ píše ČHMÚ v příspěvku z pátku.
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„Vzhledem k vysoké labilitě (dostupné energie, která se v bouřkách může využít, bude hodně) budou i silné s přívalovými srážkami kolem 30 mm za méně než 1 h, ojediněle i více. Není tak vyloučeno, že se výstraha na zítra bude operativně upravovat na vyšší ‚oranžový stupeň‘, kdy problémem mohou být hlavně města s nepropustným povrchem (vyšší impakt),“ dodává.
A upozorňuje i na další nebezpečný jev, nárazy větru, lokálně i tzv. downbursty – silné sestupné proudy v bouřkách, kdy mohou dosáhnout až kolem 20 m/s (kolem 70 km/h), výjimečně i více. Lokálně se mohou díky velké energii sahající až do výšek i přes 15 km vyskytnout i kroupy kolem 2 cm.
Český hydrometeorologický ústav v pátek vydal kvůli vysokým teplotám a bouřkám výstrahu. „V sobotu a v neděli se na většině území dočkáme teplot nad 31 °C, na jihu Moravy a místy i v severní polovině Čech mohou přesáhnout 34 °C. Po celé období budeme vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu pociťovat dusno,“ píše se v příspěvku.
Jak bude?
Dnes: Jasno, bouřky. Den 31 až 36 °C.
Zítra: Jasno, bouřky. Noc 16 až 21, den 30 až 35 °C.
Pondělí: Jasno, bouřky. Noc 16 až 21, den 27 až 31 °C.
Úterý: Jasno, bouřky. Noc 15 až 19, den 28 až 33 °C.
Tornádo na Rychnovsku (13. 6. 2026) ČHMÚ/Míra Nejman