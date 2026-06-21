„První vlna bouřek zasáhla odpoledne pás multicelárních bouřek, táhnoucí se od Vysočiny až po severovýchodní Čechy. Vyskytovala se zde intenzivní kroupová jádra a tzv. downbursty, což jsou propady studeného vzdchu působící škody,“ uvedli Lovci Bouřek CZ (CTRA).
„Náš stormchaser Robin Duspara nejprve tyto bouřky dokumentoval v oblasti Uhlířských Janovic a později u Malešova na Kutnohorsku. Dle zjištění místních obyvatel kroupy přesahovaly průměr 2 cm. Druhá vlna zasáhla střední Čechy večer, zejména pak východní a jihovýchodní část od Prahy,“ poznamenali Lovci Bouřek.
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Hasiči v souvislosti se sobotními bouřkami zaznamenali 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy. Uvedli to dnes na síti X. Zasahovat museli i drážní hasiči, kteří vyjížděli ke 14 případům, uvedl mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka.
„Od 12:00 do 24:00 se jednalo celkem o 705 událostí, nejvíce v krajích Středočeském (262), Královéhradeckém (141), Jihočeském (70) a Vysočina (42),“ napsali hasiči.
Hasiči na železnici ve 12 případech odstraňovali větve a stromy popadané na trať, zasahovali také u zatopeného přejezdu v Příbrami a odčerpali vodu z výpravní budovy ve Strančicích u Prahy, uvedl Kavka. V Úvalech u Prahy budou dnes hasiči odřezávat nebezpečně nakloněný strom nad jednou kolejí. „Včera se k místu nedostal jeřáb kvůli podmáčenému terénu. V tomto úseku je ale provoz zachován po dvou kolejích ze tří,“ informoval Kavka.
Bouřka v sobotu podle něj na několika místech dočasně vyřadila zabezpečovací zařízení, obnovit provoz se dařilo v řádech desítek minut. Vlaky kvůli tomu večer zhruba tři čtvrtě hodiny nejezdily například na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky-Kolín.
Uvězněni v zahradním altánu
Ve Středočeském kraji hasiči například v Příbrami zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. V Příbrami zasahovali také v ulici Bratří Čapků, kde voda natekla do školy a bylo potřeba ji odčerpat. V Říčanech voda zaplavila podjezd pod železniční tratí nebo část Říčanské ulice, což je spojka mezi městem a dálnicí D1.
V Královéhradeckém kraji hasiči vyjížděli k případu v Červeném Kostelci na Náchodsku, kde se vyvalila na silnici víka od kanálů a voda zatopila komunikaci.
Na Vysočině zasahovali například v Pelhřimově, kde zaplavila voda při silném dešti podjezd v Myslotínské ulici. Uvízlo v něm osobní auto. Na Pelhřimovsku likvidovali také spadlé stromy například v Útěchovičkách, Sedlici a Červené Řečici.
Výstrahu před bouřkami zmírnili
I dnes se v souvislosti s vysokými teplotami mohou vyskytnout bouřky doprovázené přívalovým deštěm, nárazy větru a kroupami. Meteorologové však zmírnili výstrahu právě před bouřkami, na celém území Česka platí až do noci na pondělí mírné riziko. Srážek by dnes mělo být méně a projevy bouřek by měly být slabší než v sobotu.
Až do pondělního večera trvá varování před vysokými teplotami. „Dnes maximální teploty nad 31 stupňů Celsia naměříme zejména v Čechách a na jižní a střední Moravě. Vzhledem k vysokým teplotám a vysoké vzdušné vlhkosti budeme vnímat pocit dusna,“ uvedl Miloš Dvořák z ČHMÚ.
I dnes odpoledne a večer se mohou místy vyskytnout bouřky, které můžou doprovázet nárazy větru kolem 75 km/h, intenzivní srážky a kroupy. „Největší pravděpodobnost na vznik bouřek je v západní polovině Čech. Na Moravě očekáváme vývoj bouřek spíše v pozdních odpoledních hodinách a pravděpodobnost na nebezpečné jevy je menší,“ doplnil Dvořák. Na facebooku dnes ČHMÚ uvedl, že celkově bude srážek dnes méně a projevy bouřek by měly mít slabší, i když silné bouřky nelze ani dnes vyloučit.
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