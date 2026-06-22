Teplotní rekordy během soboty hlásilo 59 stanic ze 171. Nejvíce ukazoval teploměr ve Šternberku na Olomoucku, a to rovných 36 °C. 35,4°C naměřili meteorologové ve Strážnici na Hodonínsku a 35,3 stupně bylo v obci Husinec. Na jižní Moravě zaznamenali tři teplotní rekordy i v neděli, v Lednici na Břeclavsku bylo rovněž 35,3 stupně Celsia.
Hasiči měli celkem 1300 zásahů při tzv. technických pomocích, tedy právě třeba odstraňování větví a stromů či odčerpávání vody ze sklepů. Oznámil to dnes médiím mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Nejvíce zásahů, více než třetina, připadla na střední Čechy.
„Nejvážnější situace byla ve Středočeském kraji, kde evidujeme přes 460 událostí. Následovaly kraje Královéhradecký a Jihočeský, v obou případech se počty výjezdů blížily ke 200,“ uvedl Pilný.
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Bouřky pokračovaly i v noci na pondělí, a to zejména opět v Královéhradeckém kraji. „Noční bouřky se prohnaly Trutnovskem a částečně i Rychnovskem. V souvislosti s nimi jsme řešili v noci na dnešek asi 25 událostí. Odstraňovali jsme hlavně spadlé stromy z komunikací. Ve Dvoře Králové nad Labem došlo k pádu stromů mezi stany v kempu. V souvislosti s tím utrpěli zranění dva lidé,“ řekl dnes mluvčí hasičů Radek Mencl.
Uvěznění v altánu
Netradiční zásah mají za sebou hasiči z Příbrami. V sobotu zachraňovali dva lidi, které v důsledku bouřky uvěznila v zahradním altánu z polí tekoucí voda. Dostali se k nim s pomocí člunu a odvezli je do bezpečí.
Parašutisté v potížích
Policie pátrala po 18 parašutistech, kteří museli vlivem nepříznivého počasí nouzově přistát. „V péči jsou čtyři vážně zraněné osoby. Zásah stále pokračuje,“ uvedl včera odpoledne mluvčí záchranářů Martin Štěpán. Aktivována byla také letecká záchranná služba z Plzně i Prahy. Událost se řeší jako hromadné postižení osob.
Návrat bouřek
Bouřky se přitom vrátí, a to už dnes. „Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 milimetrů, nárazy větru a kroupami,“ uvedli meteorologové. Výstrahu upřesní v průběhu dne.
Přeháňky a bouřky očekávají meteorologové i v úterý, a to zejména pro jihozápadní polovinu Čech a jih Moravy. Spadnout by místy opět mohlo až 30 milimetrů srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou ke 30 stupňům Celsia, na Moravě bude 32 stupňů.
Jak bude?
- Dnes: Polojasno, místy přeháňky. Den 26 až 31 °C.
- Zítra: Polojasno. Noc 14 až 19, den 25 až 32 °C.
- Středa: Jasno. Noc 13 až 18, den 27 až 32 °C.
- Čtvrtek: Jasno. Noc 14 až 19, den 29 až 34 °C.
- Pátek: Jasno. Noc 15 až 20, den 30 až 35 °C.
Následky bouřek v Česku: Přehnaly se i kroupy a lijáky. HZS Královéhradeckého kraje