Kvůli dnešním bouřkám měli hasiči na jihu Čech desítky výjezdů, nejvíc na Písecku, Táborsku a na Jindřichohradecku. Hasiči odstraňovali stromy popadané v nárazech větru a někde odčerpávali vodu.
Provoz vlaků byl kvůli spadlému stromu podle webu Českých drah okolo 18:00 krátce přerušený na trati mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní. Hasiči uvedli, že za hodinu do 17:00 evidovali okolo 30 událostí spojených s bouřkami.
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Silné bouřky byly odpoledne podle českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na Písecku, Blatensku, okolo Jindřichova Hradce a Soběslavi.
Doprovázely je přívalové srážky, například stanice Krsice na Písecku zaznamenala asi 35 milimetrů vody za půl hodiny. Místy zřejmě padaly i kroupy. Bouřka byla například také v okolí Vimperku.
Desítky případů ve středních Čechách
Hasiči ve středních Čechách dnes odpoledne kvůli bouřkám vyjížděli k desítkám spadlých stromů a čerpali vodu. Problémy byly hlavně na Příbramsku. Jízdu po dálnici D4 na 41. kilometru u Příbrami ztěžovalo před 17:00 v obou směrech větší množství vody z polí, nakonec ale samovolně odtekla, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
Komplikace způsobily bouřky i na železnici. V úseku mezi Lochovicemi a Příbramí byl od 16:00 přerušený provoz kvůli stromu spadlému na koleje. Se zprovozněním tratě se podle webu Českých drah počítalo kolem 19:40.
Od 15:00 do 17:00 hasiči v regionu zaznamenali 92 událostí, z toho 84 se týkalo technické pomoci, což jsou většinou výjezdy související s počasím. Ve 43 případech hasiči odstraňovali spadlé stromy, ve 22 čerpali vodu a v 15 odstraňovali nebezpečné stavy. Nejvíce zásahů, 61, evidovali na Příbramsku. Na Berounsku vyjížděli ke 14 událostem a v Praze-východ k šesti.
„Vždy šlo o jednotky událostí typu padlý strom nebo zatopený sklep. Nicméně po třetí hodině odpoledne opět začalo přibývat událostí, a to s tím, jak se začaly objevovat na území Středočeského kraje bouřky,“ dodal mluvčí.
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