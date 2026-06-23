Po tropickém víkendu, kdy teploty dosahovaly až 34 °C, meteorologové varují před pokračováním horkého počasí a výskytem silných bouřek.
Zatímco v noci z pondělí na úterý se příjemně ochladí, přes den znovu udeří vlna veder. Úterý přinese jasnou až polojasnou oblohu s teplotami okolo 25 až 30 °C. Na jihu Moravy a ojediněle i v Čechách se teploty vyšplhají až na 32 °C. Ve vyšších nadmořských výškách budou teploty nižší. V 1000 metrech lze očekávat příjemných 22 °C.
Počítat bude opět nutné s bouřkami, při kterých může ojediněle spadnout až 30 mm srážek. Vyskytnout se bouřky mají zejména v jihozápadních částech Čech a Moravy. K večeru se bude postupně vyjasňovat.
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Ve středu bude tropické počasí pokračovat, dokonce se ještě oteplí. Denní teploty dosáhnou 27 až 32 °C. Bude jasno až polojasno, pouze na Šumavě meteorologové varují před možností výskytu přeháněk a bouřek. Jinak by se měly srážky objevit jen minimálně.
Odborníci vzhledem k vysokým teplotám a ostrému slunci doporučují využít opalovací krém, pokrývku hlavy a pít hodně tekutin. Především přes poledne je dobré nevystavovat se přímému slunečnímu svitu.
K dalšímu oteplení dojde během čtvrtka, kdy bude především jasno, v průběhu dne až polojasno. Noční teplotní minima klesnou k 18 až 14 °C, přes den teploty vystoupají k 29 až 34 °C. V pátek lze přes den i vlivem absence oblačnosti očekávat dokonce 30 až 35 °C, noční teploty klesnou k 20 až 15 °C.
Mark Rieder o jevu El Nino Kateřina Vavřínová