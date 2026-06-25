Zatímco dnes by mělo být »jen« tropických 34 °C, již během zítřka se místy teploty přehoupnou i přes supertropických 35 °C a v sobotu ještě povyskočí o další tři stupně. V neděli už může být atakována i vyšší hodnota než dosavadní český rekord 40,4 °C, který padl 20. srpna 2012 ve středočeských Dobřichovicích. Podle meteorologů byla tehdejší teplota vzduchu ve výšce 1500 metrů nad mořem podobná té, která má být v neděli. „Vzduchová hmota by mohla být možná ještě mírně teplejší, než před 14 lety,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Ochlazení má přijít v pondělí.
Víte, že
Bookmakeři vypsali sázky na nedělní maximum i na nejvyšší teplotu během letošního léta. Na hodnotu 40,4 °C a více je kurz 3,90:1, na nižší 1,20:1.
Spálíme se za 20 minut
Nejen vedro je extrémní. „UV-index bude v následujících dnech atakovat až hodnotu 8, což je maximum, které je v Česku možné,“ varovala společnost Meteocentrum. Meteoroložka Dagmar Honsová doplnila: „Vůbec bychom se neměli zdržovat od 11. do 16. hodiny na přímém slunci. Bez použití opalovacího krému hrozí úžeh a spálení pokožky během pouhých 20 minut.“
Jak bude?
Dnes: Jasno. Den 29 až 34 °C.
Zítra: Jasno. Noc 16 až 20 °C, den 31 až 36 °C.
Sobota: Jasno až polojasno. Noc 14 až 21 °C, den 33 až 38 °C.
Neděle: Jasno, k večeru bouřky. Noc 16 až 23 °C, den 35 až 41 °C.
Ochladí nás až bouřky
Alespoň mírného ochlazení se dočkáme začátkem příštího týdne. „Přinesou ho bouřky, které budou převážně lokální,“ řekla Honsová. Od úterý se mají teploty pohybovat nejčastěji mezi 25 a 30 °C.
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Pozor na výdejní boxy
Nechat si poslat potraviny či léky do výdejního boxu se nemusí vyplatit. Teplota uvnitř schránek při pařácích šplhá nad 50 °C! Čokoláda se rozpouští už kolem 25 °C, pečivo se může zapařit a rychleji plesnivět. Vedro nesvědčí ani doplňkům stravy. „Vysoká teplota ničí některé účinné látky, např. vitamín C nebo probiotické bakterie,“ řekl Marek Zemánek, mluvčí Potravinářské komory. Ta doporučuje využívat raději kamenné výdejny nebo rozvoz v chladicích vozech.
Vedra v Evropě
Od doby, kdy 17. června ve Francii vypukla vlna veder, překročila teplota hranici 40 stupňů ve více než 50 departementech, a to zejména na na západě a jihu země. Francie má dohromady 101 departementů, z toho 96 leží v Evropě.
Současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Oznámil francouzský premiér Sébastien Lecornu. Ministryně sportu Marina Ferrariová hovořila o 20 utonulých, kteří se koupali na nehlídaných místech. Poprvé v historii platil nejvyšší stupeň výstrahy před horkem na více než polovině francouzského území, nejvyšší teploty na jihozápadě země mohou podle předpovědi vystoupat až ke 44 stupňům Celsia. Eiffelova věž kvůli vedru zkrátila otevírací dobu podobně jako pařížské muzeum Louvre.
Vysoké teploty dál panují také ve Španělsku, kde dnes místní meteorologická služba Aemet informovala, že země zaznamenala v pondělí a úterý nejteplejší červnové dny od začátku soustavného měření v roce 1950.V některých částech Španělska padly také celoroční rekordy. Například v regionu Cantabria naměřili v uplynulých dnech 43,7 stupně, což je pro region celoroční rekord.
Extrémní vedra sužují i seniory ve Švýcarsku, kde pro ně kina spolu s místními samosprávami organizují denní promítání v klimatizovaných sálech. Cílem projektu je v nynějším extrémním počasí nabídnout starším lidem možnost ochladit se.
Biometeoroložka Dagmar Honsová v Hráčích: Klíšťata i alergie nás čekají po celý rok hrc, GenLive/Blesk, Vera Renovica