Původní predikci supertropů až do úterý meteorologové včera změnili. „Do vysokých teplot vpadne studená fronta, přinese bouřky a přívalové deště s krupobitím a silným větrem. Lokálně mohou způsobit i škody,“ říká meteoroložka Dagmar Honsová.
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Před příchodem studené fronty ale Česko sevřou rekordní vedra. V neděli má být až 40 a není vyloučeno, že padne absolutní rekord 40,4 stupně, který byl zaznamenán v roce 2012 ve středočeských Dobřichovicích. V pondělí bude už o 10 stupňů méně a v dalších dnech budou teploty ještě klesat.
V pátek bude jasno, teploty přes den budou atakovat 31 až 36 °C. Jasno bude také v noci na sobotu, noční teplotní minima klesnou k 16 až 21 °C. Během dne rtuť v teploměru stoupne na 33 až 38 °C. Jasno lze očekávat rovněž v neděli, která bude nejteplejším dnem týdne. V noci ze soboty teplota klesne na 18 až 23 °C, přes den den vystoupá na 35 až 40 °C.
Ochlazení přijde již v pondělí, kdy během dne bude polojasno, objeví se také bouřky. Přes noc se teploty budou držet mezi 19 až 24 °C, během dne dosáhnou maximálně 26 až 33 °C. V úterý již bude zataženo, počítá se s nočními teplotami okolo 16 až 21 °C a denními teplotními maximy v rozmezí 24 až 29 °C.
Zemřela v kostele
Vedro si ve středu vpodvečer vyžádalo život 63leté ženy v pražském Karlíně. Udělalo se jí špatně v parku u Karlínského náměstí. Muž, který byl s ní, jí pomohl do chladu v kostele, ale už bylo pozdě. Žena zkolabovala a i přes resuscitaci přivolanými záchranáři zemřela.