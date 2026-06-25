„Příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu se projevil na dnešních maximálních teplotách, které ojediněle přesahovaly i přes 36 stupňů. Na 52 procentech stanic měřících více než 30 let byl překonán teplotní rekord pro dnešní den,“ uvedl ČHMÚ. Nové maximum zaznamenalo také osm z celkem 15 stanic v zemi, které měří už přes 100 let.
Doksany o víc než tři stupně překonaly dosavadní maximum z roku 2016. V Tuhani na Mělnicku dnes bylo 36,2 stupně, na stanici Ústí nad Labem, Vaňov o desetinu stupně méně a v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi naměřili rovných 36 stupňů.
V pátek budou podle meteorologů maximální teploty ještě v průměru o dva stupně vyšší než dnes, většinou se budou pohybovat od 32 do 37 stupňů, na severovýchodě bude chladněji, do 31 stupňů.
Na víkend vydal ČHMÚ výstrahu na extrémně vysoké teploty, na hranici 40 stupňů by mohly některé stanice v dolním Polabí a Poohří dosáhnout možná už v sobotu a v neděli je to poměrně pravděpodobné i jinde. Překonán by mohl být tedy i absolutní český rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012, který dosud drží středočeské Dobřichovice.