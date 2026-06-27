V sobotu bude jasno až skoro jasno, v západní části území a na horách lze očekávat mírnou oblačnost. Přes den teploty vystoupají na 35 až 39 °C, na horách v 1000 m n. m. okolo 31 °C. Rychlost větru nepřesáhne 4 m/s.
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V neděli dosáhnou extrémní vedra svého vrcholu. Z noci na sobotu ukáže rtuť v teploměru 23 až 18 °C, přes den se budou teplotní maxima pohybovat v rozmezí 35 až 40 °C. V průběhu celého dne bude opět jasno či skoro jasno, na západě Čech se později odpoledne a k večeru mohou objevit bouřky a přeháňky. Vítr dosáhne maximální rychlosti 2 až 5 m/s.
Pondělí přinese ochlazení, teploty místy klesnou skoro o 10 °C. Zpočátku bude jasno až polojasno, postupně však od západu začne přibývat oblačnost. Většinu Čech během dne zasáhnou přeháňky a bouřky, místy silné. K večeru srážky dorazí také na Moravu a do Slezska. Noční teplotní minima se budou pohybovat v rozmezí 24 až 19 °C, denní maxima nepřesáhnou 26 až 35 °C. Slabý vítr o rychlosti 2 až 6 m/s může v bouřkách zesílit.
Velkou oblačnost doprovázenou četnými přeháňkami lze očekávat během úterý. Bouřky opět mohou být i silné. Přes noc teploty klesnou na 21 až 16 °C, ve dne dosáhnou 25 až 34 °C. Slabý vítr o rychlosti mezi 2 až 6 m/s může opět během bouřek přechodně zesilovat.
Ministerstvo varuje
V příštích horkých dnech by lidé měli přes poledne omezit pobyt venku i na přímém slunci. Nutné je pravidelně pít i bez pocitu žízně. Desatero základních zásad ve vedru sestavilo ministerstvo zdravotnictví. K opatrnosti vyzývá lidi i ministerstvo vnitra. V případě potřeby přijme úřad opatření odpovídající aktuálnímu vývoji.
Náročnější práci či sport je podle doporučení ministerstva zdravotnictví potřeba přesunout do časných ranních nebo večerních hodin. Vhodné je světlé oblečení i pravidelné ochlazování obklady či sprchou. Větrat by se mělo v noci a brzy ráno. Ministerstvo zdravotnictví rady zveřejňuje na svých sociálních sítích. Varuje teď také před úžehem a úpalem.
Policie upozorňuje řidiče, aby nepodceňovali únavu, dodržovali pitný režim, plánovali pravidelné přestávky a sledovali dopravní i meteorologické informace. „Policisté jsou také připraveni ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic pomoci s distribucí vody řidičům v případě jejich uvíznutí v kolonách na dálnici,“ uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. Preventivní dohled na vytížených silnicích policie zesílí i kvůli začátku prázdnin.
Podle desatera jsou kromě omezení pobytu na slunci vhodné i prodyšné oblečení a pokrývka hlavy. Chybět by neměly sluneční brýle. Používat by se měl krém s ochranným faktorem. Ministerstvo radí pravidelně pít vodu, minerálky či iontové nápoje. Alkoholu je lepší se vyhnout. K udržení domova v chladu pomohou stažené žaluzie či rolety, větráky i vlhké textilie. Spát by se mělo v nejchladnější místnosti.
Kontrolovat je potřeba seniory, malé děti, nemocné či osamělé sousedy. V zaparkovaném autě nikdy nesmí zůstávat děti či zvířata.
Pokud se objeví bolesti hlavy, závratě, zmatenost, křeče či mdloby, může za tím být přehřátí. Potřeba je okamžitě vyhledat chladnější místo a doplnit tekutiny, ve vážnějších případech pak zavolat záchrannou službu 155. Lidé by měli být také všímaví ke svému okolí. „Chraňte se navzájem. Při sportovních, kulturních i společenských akcích dbejte na dostatek stínu, vody a vzájemnou kontrolu zdravotního stavu,“ doporučuje ministerstvo.
Varuje také před úžehem a úpalem. Úžeh se může objevit po pálení slunce na hlavu a krk. Provází ho bolesti hlavy, nevolnost či zvracení, zvýšená teplota a únava, a to třeba až několik hodin po pobytu venku. Časté bývá spálení kůže. Úpal vzniká po celkovém přehřátí. Může se projevit i bez pobytu na slunci při sportu, fyzické námaze či v přehřátém prostoru. Člověk mívá bolesti hlavy, nevolnost, může zvracet, má zvýšenou teplotu, křeče, zrychlený tep a slabost. Při první pomoci je potřeba přesun na chladnější místo, uvolnění těsného oblečení, doplnění tekutin a postupné ochlazování těla vlažnou vodou či obklady, ne prudké zchlazení ve studeném prostředí a ledovou vodou.
„Nikdy také nenechávejte děti ani zvířata v zavřeném voze a postarejte se o seniory a další zranitelné osoby ve svém okolí,“ doplnilo ministerstvo vnitra.
Desatero ministerstva zdravotnictví pro horké dny:
- Vyhýbat se polednímu vedru - nepobývat na přímém slunci
- Oblékat se lehce - světlé prodyšné materiály, pokrývka hlavy, sluneční brýle, krémy s ochranným faktorem
- Omezit fyzickou námahu - náročnější práce či sport časně ráno, nebo večer
- Udržovat domov v chladu - stažené žaluzie, větráky, vlhké textilie, větrání v noci či brzy ráno
- Dodržovat pitný režim - voda, minerálky, iontové nápoje pravidelně i bez pocitu žízně
- Pravidelně se ochlazovat - chladná místa, studené obklady, sprcha
- Dopřát si spánek - spát v nejchladnější místnosti
- Myslet na zranitelné - kontrolovat děti, seniory a nemocné, nikdy nenechávat v zaparkovaném autě děti či zvířata
- Sledovat varovné příznaky - bolesti hlavy, závratě, zmatenost, křeče, mdloby z přehřátí, vyhledat chladnější místo a doplnit tekutiny, ve vážnějších případech volat záchranáře
- Chránit se navzájem - sledovat ostatní na akcích, poskytnout pomoc