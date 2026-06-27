Podle statistik bylo historicky nejtepleji v noci 8. srpna 2013 v Bystřici pod Hostýnem, kde neklesla teplota pod 27,2 stupně Celsia. Meteorologové nevyloučili, že by tento rekord mohl být v noci na pondělí překonán.
„V přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu každou nocí přibývá míst, kde teplota neklesne během noci pod 20 stupňů Celsia a vyskytne se takzvaná tropická noc. Dnes ráno tyto podmínky byly splněny přibližně na 20 procentech současně měřicích stanic ČHMÚ. Tropické noci se vyskytly napříč celým územím státu v nížinách, ve vyšších a výjimečně i horských polohách, ve velkých městech a téměř ve všech krajích,“ uvedli meteorologové.
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V noci na neděli by se průměr minimálních teplot měl pohybovat mezi 23 až 18 stupni Celsia. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové nevylučují, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni Celsia. Četnost míst s tropickou nocí v Česku bude vrcholit v pondělí, kdy oblohu již částečně pokryje oblačnost přibližující se studené fronty. „Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia a za souhry více podmínek může být ohrožen již zmíněný teplotní rekord z Bystřice pod Hostýnem,“ doplnili.
Tropické budou i následující dny. Dnes mají teploty v části středních, severozápadních a západních Čech a na jihu Moravy překračovat 37 stupňů a na ostatním území 34 stupňů. V neděli budou odpolední teploty podle meteorologů vyšší, dostanou se na 35 až 40 stupňů. Meteorologové současně nevylučují, že v dolním Polabí a Poohří bude i kolem 41 stupňů.
„Extrémně vysoké teploty tak budou dosaženy na většině území, velmi vysoké teploty pak čekáme na Českomoravské vrchovině a často i v podhůřích, “ uvedl ČHMÚ.
V pondělí podle něj začne počasí v ČR od západu ovlivňovat studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. V moravských a slezských nížinách budou v tento den ale ještě s nejvyšší pravděpodobností překročeny extrémně vysoké teploty přes 37 stupňů, doplnili meteorologové a zdůraznili, že vedra znamenají extrémní zátěž pro lidský organismus. Zároveň mohou nastat komplikace v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě.