V sobotu Doksany překonaly s naměřenými 40,9 stupně předchozí rekord, který 14 let držely s hodnotou 40,4 stupně středočeské Dobřichovice.
Meteorologové už dopoledne uvedli, že dnešní teploty jsou většinou o půl až půldruhého stupně vyšší než ve stejnou dobu v sobotu. „Dnes nás čeká nejteplejší den v historii měření u nás a s jistotou na některé stanici překonáme i 41 stupňů, možná i o dost,“ avizovali hodinu před polednem s tím, že nejtepleji v tu dobu bylo právě v Doksanech, bylo tam přes 36 stupňů. A rovných 41 přidala obec Tuhaň u Mělníka.
„Dnes teploty 'startovaly' z vyšších minim než v sobotu a od jihozápadu k nám ještě vrcholí příliv velmi teplého vzduchu, není tedy divu, že i dnešní maxima byla vyšší než včera,“ vysvětlil ústav.
O dvě hodiny dříve než v sobotu meteorologové dnes naměřili i 40 stupňů Celsia. Jako první dnes bylo kolem 13:00 v Řeži u Prahy a v Doksanech, které byly nejteplejším místem v ČR i v několika předchozích dnech.
Čtyřicet stupňů naměřily dnes i stanice ve Středočeském, Ústeckém i Plzeňském kraji, jinde chybělo malinko. Až do dneška to byl vzácný úkaz.
Čtyřicítky v Česku:
28. června 2026 Doksany na Litoměřicku 41,1
+ řada dalších stanic
27. června 2026 Doksany na Litoměřicku 40,9
20. srpna 2012 Dobřichovice 40,4
27. července 1983 Praha, Uhříněves 40,2
27. července 1983 Plzeň, Bolevec 40,1
27. července 1983 Sedlčany 40,1
29. července 1921 Hradec Králové, Nový Hradec Králové 40,0
27. července 1983 Klatovy 40,0
20. srpna 2012 Husinec, Řež u Prahy 40,0
Nejteplejším 28. červnem historie (tam, kde měří aspoň 30 let) byla tato neděle na 168 stanicích, jen tři rekord nenaměřily. Na 95 % stanic padlo i maximum pro měsíc červen. A na polovině ze 171 stanic nebyla nikdy naměřena vyšší teplota. V pražském Klementinu, které počasí nepřetržitě sleduje od roku 1775, bylo dnes 39,7 stupně, čímž padl jeho absolutní rekord.
Rekordy padaly i v relativně chladnějších místech: „Maximální teplota vzduchu na stanici ČHMÚ v Jihlavě-Hruškových Dvorech byla 36,6 °C, byl tím překonán absolutní rekord z 22. 7. 2015, kdy byla maximální teplota 35,8 °C,“ uvedl pro Blesk Zprávy Petr Janoušek, dobrovolný pozorovatel počasí pro ČHMÚ.
Riziko ve vodě
Lidé hledali zchlazení často na koupalištích, v rybnících i přehradách. V některých areálech byla návštěvnost na hranici kapacity. Od pátku utonulo v Česku podle dostupných informací pět lidí. Šlo o ženu utonulou v pátek v rybníku Skalník v Dobřejovicích u Prahy, dále o mladíka, kterého potápěči hledali od sobotního odpoledne v přehradě Hracholusky a jeho tělo našli dnes dopoledne. V sobotu se také utopil pětatřicetiletý muž v zatopeném lomu u Dolní Rožínky na Žďársku, dnes kolem poledne utonul asi 28letý muž na Slapské přehradě v kempu Ždáň a odpoledne muž v jezeře Milada na Ústecku.
Záchranářům v některých krajích o víkendu narostly počty výjezdů, zaznamenali stovky kolapsů a zásahů souvisejících s vedrem. Zasahovali také u úrazů na koupalištích.
Postupné ochlazení
Třicetistupňové vedro bude v pondělí panovat ještě ve většině republiky s výjimkou západu Čech, teploty budou šplhat přes 31 stupňů Celsia. Velmi vysoké teploty meteorologové očekávají na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Blížící se studená fronta ještě dnes přinese na západ Čech přeháňky a bouřky, které budou místy silné. V pondělí dorazí i do ostatních regionů.
Rekordy nejen střední Evropy
Teplotní rekordy padaly o víkendu v řadě zemí Evropy.
- Téměř po celém Německu panovaly teploty kolem 40 stupňů Celsia. Na měřicí stanici Drewitz v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko naměřili meteorologové rekordních 41,5 stupně Celsia. V neděli na stanici Neissemünde u polské hranice naměřili podle předběžných údajů 41,7 stupně.
- Na druhé straně hranice, asi 40 kilometrů severněji, pak naměřili i polský rekord 40,5 stupně.
- Ve švýcarské Basileji v sobotu naměřili rekordní teplotu 38,8 stupně Celsia, dánští meteorologové v Ödumu severně od Aarhusu zaznamenali nevídaných 37 stupňů Celsia.
- Nejteplejší den historie zaznamenala v neděli Bratislava (39,5 °C), celoslovenský rekord 40,3 zatím odolává, píše imeteo.sk.
- Nejvyšší absolutní teplota vzduchu na Zemi, 56,7 stupně Celsia, byla naměřena 10. července 1913 v kalifornském Údolí smrti. Tento rekord ale platí jen od září 2012, kdy byl na základě řady důkazů o jeho nepřesnosti vyřazen rekord z libyjské Azízíji z 13. září 1922 (57,8 stupně Celsia).
- Evropské teplotní maximum padlo před pěti lety. Na Sicílii naměřili 11. srpna 2021 teplotu 48,8 stupně Celsia. Tento rekord překonal dosavadní evropské maximum, které bylo naměřeno 10. července 1977 v Aténách (48 stupňů Celsia); Světová meteorologická organizace (WMO) to potvrdila v lednu 2024.