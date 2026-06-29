Meteorologové potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Navíc devět z deseti nejvyšších teplot zaznamenaných v ČR v historii měření je právě z uplynulého víkendu.
V tomto týdnu se má ochladit. „Nadcházející týden přinese ještě zpočátku velmi teplé počasí, poté nás zchladí srážky a ve druhé polovině týdne nás čeká již příjemné počasí s teplotami kolem normálu,“ uvedli meteorologové na facebooku.
Česko o víkendu zasáhly tropické teploty, po oba dny bylo překonáno dosavadní teplotní maximum pro ČR, nyní činí 41,9 stupně Celsia. Extrémní teploty dnes v Čechách pokračovat nebudou, vystoupají na 31 až 36 stupňů, na západě jen na 25 stupňů. „Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane ještě mimořádně velké horko, nejvyšší teploty budou mezi 35 a 39 stupni Celsia, tedy obdobné nedělním,“ varoval ČHMÚ.
Nejteplejší noc
Mimořádně teplá byla opět noc na dnešek. Podle ČHMÚ šlo pravděpodobně o nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia.
Tropická byla noc na dnešek na 48 procentech měřicích míst, teplota pod 20 stupňů Celsia neklesla na 129 z 269 meteorologických stanic. Noc na neděli byla tropická na 40 procentech a noc na sobotu na pětině měřicích stanic.
Bouřky s kroupami
V Čechách se dnes navíc od západu postupně zatáhne a přijdou velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V nárazech dosáhne vítr rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. Spadne kolem 50 milimetrů vody, mohou se objevit i více než dvoucentimetrové kroupy.
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Po 13. hodině odpolední se bouřky skutečně objevily. „První bouřky se už začaly vyvíjet v Pošumaví a ve východních Čechách,“ informoval ČHMÚ s tím, že bouřky se během odpoledne a večera budou vyvíjet velmi rychle.
„Střih větru je nižší, očekáváme tedy hlavně multicelární bouřky (supercely nejsou vyloučeny, ale šance je malá). S ohledem na profil vlhkosti v atmosféře v nižších partiích budou rizikem nárazy větru až 90 km/h, nevylučujeme i lokální a intenzivní downbursty,“ varují meteorologové.
Kroupy podle nich mohou být velké i přes 2 cm, ostatně kroupy kolem 3 cm již padaly v Pošumaví. „Srážky budou také intenzivní, ale problémy čekáme hlavně ve městech. Mimo města i 50-60 mm srážek za hodinu s ohledem na sucho mnoho neudělá,“ uvádí ČHMÚ.
Bouřky se mohou objevit i později odpoledne, k večeru a večer by mohly dorazit i do západní Moravy a Slezska. Dál se ovšem podle meteorologů nedostanou.
Velká oblačnost a četné přeháňky čekají zemi i v úterý a ve středu. Místy budou dál hrozit silné bouřky. Teploty se postupně sníží na hodnoty kolem 30 stupňů Celsia, na jihovýchodě území bude ale nadále až 36 stupňů. Ve středu bude pokračovat ochlazování, už i na Moravě a ve Slezsku klesne rtuť teploměru ke 30 stupňům, v Česku pak většinou na 21 až 26 stupňů Celsia.
„Ve druhé polovině týdne začne do počasí zasahovat tlaková výše od západu, předpokládáme většinou polojasno a jen výjimečně při zvětšené oblačnosti přeháňky,“ popsali meteorologové. Odpolední teploty dosáhnou 22 až 27 stupňů Celsia.