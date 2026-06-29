Meteorologové potvrdili, že novým absolutním teplotním maximem Česka bylo nedělních 41,9 stupně Celsia v Doksanech na Litoměřicku. Navíc devět z deseti nejvyšších teplot zaznamenaných v ČR v historii měření je právě z uplynulého víkendu.
Nejteplejší noc a pak bouřky
Mimořádně teplá byla opět noc na dnešek. Podle ČHMÚ šlo pravděpodobně o nejteplejší v této vlně veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia.
V Čechách se dnes navíc od jihu a západu zatáhlo, dorazily velmi silné bouřky, které mohou doprovázet přívalové srážky. V nárazech dosáhne vítr rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině. Spadne kolem 50 milimetrů vody.
Po 13. hodině odpolední se bouřky skutečně objevily. „První bouřky se už začaly vyvíjet v Pošumaví a ve východních Čechách,“ informoval ČHMÚ s tím, že bouřky se během odpoledne a večera budou vyvíjet velmi rychle.
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V bouřkách padají obří kroupy, na jihu Čech měly i přes pět centimetrů. Jihočeští hasiči zatím vyjeli ke stovce zásahů. Nejčastějším důvodem byly popadané stromy a odčerpávání vody. Nejvíce tím bylo zasaženo Prachaticko, Strakonicko, Táborsko a Jindřichohradecko, uvedli na síti X. Na Prachaticku, kde podle meteorologů v krátkém čase napršelo až 60 milimetrů vody, kvůli podmáčené trati a popadaným stromům nejezdí vlaky mezi Vimperkem a Čkyní, plyne z informací mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky.
Na Prachaticku podle českobudějovické meteoroložky Evy Houbové v krátkém časovém intervalu napršelo 50 až 60 milimetrů vody a amatérská stanice v Bohumilicích na Prachaticku zaznamenala za hodinu 100 milimetrů srážek.
Prachaticko se navíc může „pochlubit“ velkými kroupy, které byly velké 7 cm. Na několika místech v ČR lidé posílali fotky podobně velkých ledových kuliček, které byly velké 2 až 5 cm.
V 17:30 jihočeští hasiči informovali, že v souvislosti s povětrnostními vlivy dobrovolné i profesionální jednotky likvidovaly 103 událostí.
Potíže na Vysočině i východě Čech
A napilno mají kvůli bouřkám hasiči na Vysočině, kde evidovali v šest večer už přes 70 výjezdů. Voda zaplavila při odpoledních bouřkách některé ulice v Jihlavě. „Nejvíce zásahů zatím evidujeme na Pelhřimovsku. Ve 12 případech jsme čerpali vodu ze zatopených objektů a komunikací. Voda zaplavila například komunikaci v jihlavské místní části Hruškové Dvory, ulici Údolní a také ulici Okružní v Jihlavě,“ uvedli hasiči.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu napršelo na Vysočině v uplynulých dvou hodinách někde i přes 40 litrů na metr čtvereční. Největší srážky byly v Černovicích a Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku nebo v Jihlavě Hruškových Dvorech. V Královéhradeckém kraji hasiči evidují zatím 12 výjezdů.
Středočeští hasiči rovněž hlásili výjezdy k sedmi desítkám událostí. Nejčastěji kvůli technické pomoci. Ve 48 případech vyjížděli k popadaným stromům, ve 12 k čerpání vody a v sedmi případech odstraňovali nebezpečné stavy.
„Nejvíce zasaženým místem se stalo Kolínsko. Zde evidujeme 41 událostí typu technická pomoc. Dále pak Kutnohorsko se 16 událostmi, Nymbursko s osmi událostmi a po jedné události na Berounsku a Kladensku,“ uvedli hasiči na síti X. U spadlých stromů zasahovali například v Pečkách na Kolínsku nebo Velenicích na Nymbursku.
Spadlý strom v kolejišti zastavil také provoz vlaků mezi Zručí nad Sázavou a Zbraslavicemi, kvůli následkům silného větru jsou problémy i na trati Nymburk hlavní nádraží-Poříčany.
Jihomoravští hasiči dnes do sedmi večer zasahovali dokonce u 180 událostí. Především k odstraňování následků po velkém větru.
Bouřky i v dalších dnech
Velká oblačnost a četné přeháňky čekají zemi i v úterý a ve středu. Místy budou dál hrozit silné bouřky. Teploty se postupně sníží na hodnoty kolem 30 stupňů Celsia, na jihovýchodě území bude ale nadále až 36 stupňů. Ve středu bude pokračovat ochlazování, už i na Moravě a ve Slezsku klesne rtuť teploměru ke 30 stupňům, v Česku pak většinou na 21 až 26 stupňů Celsia.
„Ve druhé polovině týdne začne do počasí zasahovat tlaková výše od západu, předpokládáme většinou polojasno a jen výjimečně při zvětšené oblačnosti přeháňky,“ popsali meteorologové. Odpolední teploty dosáhnou 22 až 27 stupňů Celsia.