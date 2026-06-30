Zatímco se na některých místech republiky lidé nadále vyrovnávali s končící vlnou extrémních veder, jinde padaly z nebe kroupy o velikosti až 7 cm! Rekordní ledový „míček“ o velikosti tenisáku nafotili v oblasti Prachaticka, snímek sdílela stránka Meteo Včasné varování. Na oficiálních stránkách Českého hydrometeorologického ústavu pak zveřejnili snímky, kde jsou vidět 5centimetrové kroupy.
Vedle škod, které napáchaly kroupy, byli lidé ohrožení také padajícími stromy. Hasiči rovněž řešili zatopené sklepy a podemleté stromy podél tratí. Nejvíce potrápily bouřky oblast na rozhraní Čech a Moravy, Jihočeský kraj a Vysočinu.
Vydatný déšť také podmáčel trať a po bouřkách napadaly stromy na železnici mezi Vimperkem a Čkyní. Následky silného větru i hořící porost na polích pak zaměstnávaly jihomoravské hasiče. V 18 případech vyjížděli hasit porost na polích nebo v lese, obvykle takové požáry likvidují maximálně dva za den. Okolo 100 výjezdů připadá na odstraňování následků silného větru po 15:00, převážně šlo o popadané stromy.
Sledujte postup bouřek na radaru Blesku
Vítr dosahoval rychlosti až 90 km v hodině a v již zmíněném Prachaticku spadlo v relativně krátkém čase 60 milimetrů vody. Největší srážky byly pak v Černovicích a Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku nebo v Jihlavě v Hruškových Dvorech. V Jihlavě přílivové deště způsobily i lokální záplavy některých ulic.
Mnohé včera v noci překvapily záblesky na obloze, aniž by slyšeli jediný hrom. Nešlo ale o nic neobvyklého. „Na obloze jsme skutečně mohli vidět blesky bez hromů. Bouřky byly daleko a díky jasné obloze byly viditelné i na desítky kilometrů. Například z Prahy bylo možné pozorovat bouřky v okolí Plzně. Hrom už tak daleko ale slyšet není,“ vysvětlila meteoroložka Dagmar Honsová.
Mezi Prahou a Pardubicemi probíhala od šesti večer velká blesková aktivita. Lidé pak hlásili dlouhé bouřky a intenzivní hřmění z Českého Brodu, Poděbrad i od Kolína, kde obyvatele potrápily i přívalové deště. „Řádí to tady neskutečně,“ píše jeden z uživatelů z Kolína pod příspěvkem Meteo. Často se ale lidé shodují nad jednou věcí - díky bohu za déšť. Po úmorných vedrech totiž lidé ochlazení a déšť vítají. Jinde na osvěžující „spršku“ jen marně čekali.
Vajíčka z parapetu
Před příchodem bouřek a studenějšího větru se Češi ještě během pondělí potýkali s vysokými teplotami, a to i v noci. „Na téměř polovině měřicích míst byla noc tropická, během níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia,“ informoval ČHMÚ.
Na některých místech bylo ještě hůř. Z neděle na pondělí zažila část republiky dokonce supertropickou noc, při níž teplota neklesla pod 25 stupňů. „Nejvyšší teplotu jsme naměřili v pražském Klementinu, kde bylo 27 stupňů. Absolutní rekord z roku 2013, kdy bylo naměřeno 27,2 stupně, překonán nebyl,“ informovala Honsová.
Během pondělí se teploty pohybovaly kolem 30 až 34 stupňů Celsia - což byl ale výrazný pokles od nedělních rekordních teplot, kde v ČR naměřili 41, 9 °C. Vedro bylo natolik intenzivní, že lidé ve vtipu sdíleli na sociálních sítích, jak na parapetech vaří. Včetně herečky Evy Decastelo. Ta na sluncem rozžhavené pánvi usmažila vejce.
Vedra budou končit, bouřky pokračují
„Nadcházející týden přinese ještě zpočátku velmi teplé počasí, poté nás zchladí srážky a ve druhé polovině týdne nás čeká již příjemné počasí s teplotami kolem normálu,“ napsali meteorologové. „Na Moravě a ve Slezsku ale zůstane ještě mimořádně velké horko, nejvyšší teploty budou mezi 35 a 39 stupni Celsia, tedy obdobné nedělním,“ varoval ČHMÚ.
Podle stávající předpovědi bude v úterý ještě panovat tropický den a teploty vyšplhají na 32 stupňů Celsia. Na západě už bude ale příjemnějších 25 stupňů. „Večer se mohou objevit silné bouřky doprovázeny ojediněle přívalovými srážkami kolem 40 mm, kroupami až 2 cm a nárazy větru kolem 70 km/h,“ dodávají.
Oblačnost, srážky a bouřky se s námi potáhnou až do středy, kdy noční teploty konečně spadnou na úlevných 16 stupňů Celsia. Přes den se očekávají denní teploty kolem 21 až 26 stupňů, na Moravě ale stále bude rtuť teploměru stoupat nad 30 stupňů.
Podle předpovědi se ve čtvrtek rozloučíme s bouřkami a deštěm, bude ale nadále zatažená obloha. Nejvyšší denní teploty budou kolem 28 stupňů Celsia a nejnižší noční klesnou až k 13 stupňům.