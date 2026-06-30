„Dnes později odpoledne a večer se v jihovýchodních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku očekávají ojedinělé až velmi silné bouřky, které mohou být provázené přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, kroupami kolem dvou centimetrů a nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu,“ informovali meteorologové.
Další silné bouřky očekávají ve středu, první červencový den. Od časného rána se objeví v Čechách, během dne postupně i na Moravě a ve Slezsku. Ve východní polovině země mohou být bouřky odpoledne i velmi silné a znovu doprovázené nebezpečnými jevy, tedy přívalovým deštěm, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.
Sledujte postup bouřek na radaru Blesku
Kvůli očekávaným srážkám skončí dnes ve 20:00 v Jihomoravském kraji výstraha na nebezpečí vzniku požárů, která tam platila od minulého týdne.
Od července přechází ČHMÚ na nový systém výstrah, který se více zaměří na dopady nebezpečných jevů na lidské zdraví, dopravu či hospodářství. Meteorologové proto ve středu upraví i vydávané výstrahy na očekávané nástrahy počasí, které mají být srozumitelnější a praktičtější.
Česko prožilo mimořádně horký poslední červnový víkend. Meteorologové poprvé v historii měření naměřili přes 41 stupňů a zapsali nový absolutní český teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo v neděli 41,9 stupně Celsia.
Vroucí Berounka
Horký nebyl jen vzduch. V neděli odpoledne naměřili hydrologové v Berounce protékající pražským Radotínem teplotu vody 31,8 stupně Celsia, informoval dnes ČHMÚ na síti X. „Teplota vody vyšší než 30 stupňů Celsia vypadá na první pohled podezřele, avšak v Radotíně to je celkem pochopitelné. Při průtoku na hranici sucha, cca 5,5 metru krychlových za sekundu, voda v řece teče většinou jen velmi pomalu, a stačí se tak pořádně prohřát,“ vysvětlili meteorologové.
V Radotíně se měří teplota vody automatickým čidlem jen poslední čtyři roky. Ve všech třech předchozích letech tam teplotní maxima dosáhly hodnoty mezi 28 a 28,5 stupně. Delší řada měření teploty vody na Berounce automatickým čidlem je ve stanici Beroun, kde se měří již více než 20 let. V neděli tam naměřili teplotu vody 29,1 stupně Celsia. Dosavadní rekord byl 28,4 stupně z 3. srpna 2018.