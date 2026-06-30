Po vlně mimořádných veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě vydržely na Moravě a ve Slezsku, na jižní Moravě mohou odpolední vystoupaly až na 36 stupňů Celsia.
„Dnes později odpoledne a večer se v jihovýchodních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku očekávají ojedinělé až velmi silné bouřky, které mohou být provázené přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, kroupami kolem dvou centimetrů a nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu,“ informovali dopoledne meteorologové a jejich předpověď se potvrdila. Podle snímků ze sociálních sítí se bouřky prohnaly východem republiky a zasáhly severovýchod od Brna, Vyškovsko a Blanensko, kde zaznamenali dnes asi největší, pěticentimetrové kroupy.
Další silné bouřky očekávají ve středu, první červencový den. Od časného rána se objeví v Čechách, během dne postupně i na Moravě a ve Slezsku. Ve východní polovině země mohou být bouřky odpoledne i velmi silné a znovu doprovázené nebezpečnými jevy, tedy přívalovým deštěm, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.
Ve středu se teploty dostanou nad 30 stupňů už jen na jihovýchodní a východní Moravě. Po oba dny hrozí ve východní části republiky silné bouřky s přívalovými srážkami, krupobitím a nárazovým větrem. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Ten zároveň pokračuje v analýze včerejších bouřek, kroupy v Pošumaví podle něj měly až 10 cm.
„Dnes později odpoledne a večer se v jihovýchodních a východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku očekávají ojedinělé až velmi silné bouřky, které mohou být provázené přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, kroupami kolem dvou centimetrů a nárazy větru kolem 70 kilometrů za hodinu,“ informovali dopoledne meteorologové a jejichpředpověď se potvrdila. Podle snímků ze sociálních sítí se bouřky prohnaly východem republiky a zasáhly severovýchod od Brna, Vyskovsko a Blanensko, kde zaznamenali dnes asi největší pěticentimetrové kroupy. Další silné bouřky očekávají ve středu, první červencový den. Od časného rána se objeví v Čechách, během dne postupně i na Moravě a ve Slezsku. Ve východní polovině země mohou být bouřky odpoledne i velmi silné a znovu doprovázené nebezpečnými jevy, tedy přívalovým deštěm, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.
Sledujte postup bouřek na radaru Blesku
Kvůli očekávaným srážkám skončí dnes ve 20:00 v Jihomoravském kraji výstraha na nebezpečí vzniku požárů, která tam platila od minulého týdne.
Od července přechází ČHMÚ na nový systém výstrah, který se více zaměří na dopady nebezpečných jevů na lidské zdraví, dopravu či hospodářství. Meteorologové proto ve středu upraví i vydávané výstrahy na očekávané nástrahy počasí, které mají být srozumitelnější a praktičtější.
Česko prožilo mimořádně horký poslední červnový víkend. Meteorologové poprvé v historii měření naměřili přes 41 stupňů a zapsali nový absolutní český teplotní rekord. V Doksanech na Litoměřicku bylo v neděli 41,9 stupně Celsia.
Kroupy až 10 cm
Již včera se Českem prohnaly silné bouřky. „Analyzujeme situaci ze včerejšího odpoledne, kdy se na Vimpersku a Prachaticku objevily i kroupy kolem 5 cm. Ty největší byly zaznamenány v malé šumavské obci Ratiborova Lhota na Prachaticku a mohly mít 9 cm až 10 cm,“ uvedl ČHMÚ a připojil fotografii těchto kroup.
V této obci došlo k řadě škod, například poškozeným střechám, skleníkům i autům. „‚Štěstím' v neštěstí byl fakt, že takto velké kroupy padaly poměrně řídce a nedošlo k ještě větším škodám nebo úrazům,“ uklidňovali meteorologové. Naposledy zaznamenali meteorologové deseticentimetrové kroupy v Česku 1. července 2022 v Rovensku pod Troskami v Českém ráji.
Na sílu bouřek a velikost krup mají podle ČHMÚ značný vliv pohoří a hory. V pondělí se na Šumavě vytvořily dobré podmínky pro vznik silných bouřek, co se týče dostupné energie, chyběl ale výraznější takzvaný střih větru. „Jen při vyšším střihu větru mohou vzniknout tzv. supercelární bouřky, a jedině ty mohou produkovat kroupy nad pět centimetrů v průměru,“ uvedli. Přesto se ale v oblasti supercelární bouřky vyskytly. Důvodem jsou podle meteorologů lokální podmínky panující na Šumavě, kde je vyšší střih větru.
Podobná situace nastala i při ničivém tornádu na jižní Moravě v roce 2021. „Došlo k vývoji velmi silných bouřek těsně u sebe a tyto bouřky lokálně zesílily podmínky natolik, že se mohly vyvinout v supercely a produkovat takto velké kroupy. Velmi silné bouřky blízko sebe se vždy hodně ovlivňují,“ uvedl ČHMÚ. Podobné situace je ale podle něj mimořádně těžké předpovídat, i když na Prachaticku a Vimpersku se nestaly poprvé. „Takto velké kroupy se tam ale v minulosti nevyskytly,“ dodal ČHMÚ. Také v případě deseticentimetrových krup, které před čtyřmi lety padaly v Rovensku, se sloučily velmi silné bouřky.
Vroucí Berounka
Horký nebyl jen vzduch. V neděli odpoledne naměřili hydrologové v Berounce protékající pražským Radotínem teplotu vody 31,8 stupně Celsia, informoval dnes ČHMÚ na síti X. „Teplota vody vyšší než 30 stupňů Celsia vypadá na první pohled podezřele, avšak v Radotíně to je celkem pochopitelné. Při průtoku na hranici sucha, cca 5,5 metru krychlových za sekundu, voda v řece teče většinou jen velmi pomalu, a stačí se tak pořádně prohřát,“ vysvětlili meteorologové.
V Radotíně se měří teplota vody automatickým čidlem jen poslední čtyři roky. Ve všech třech předchozích letech tam teplotní maxima dosáhly hodnoty mezi 28 a 28,5 stupně. Delší řada měření teploty vody na Berounce automatickým čidlem je ve stanici Beroun, kde se měří již více než 20 let. V neděli tam naměřili teplotu vody 29,1 stupně Celsia. Dosavadní rekord byl 28,4 stupně z 3. srpna 2018.
Padaly teplotní rekordy
Na Slovensku dnes podle předběžných údajů druhý den v řadě padl teplotní rekord. Na jihu země bylo 41,3 stupně Celsia, oznámil v tiskové zprávě Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Naměřenou hodnotu budou meteorologové v příštích dnech ověřovat.
V Maďarsku padl teplotní rekord. Meteorologové naměřili 42 stupňů Celsia ve městě Szécsény, které leží u hranic se Slovenskem. S odvoláním na meteorologickou službu HungaroMet to dnes napsala agentura AFP. Předchozí teplotní rekord v zemi činil 41,9 stupně Celsia a meteorologové ho naměřili v roce 2007.