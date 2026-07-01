- Ve středu bude nutné počítat s další vlnou silných bouřek. Od časného rána se objeví v Čechách, během dne postupně i na Moravě a ve Slezsku.
- Denní teploty by se následně od čtvrtka až do konce týdne měly držet pod hranicí 30 °C. V noci na středu řádily silné kroupy v oblasti kolem Brna, na Blanensku i Vyškovsku.
- Další bouřky s kroupami se objevily na Jindřichohradecku. Od rána nejezdily vlaky z Benešova do Prahy.
- Bouřky v ČR způsobily také výpadky elektřiny. V noci bylo na východě Čech bez proudu až 20 000 domácností, ráno hlavně ve středních Čechách téměř 10 000.
- S bouřkami přišlo ochlazení po týdenní vlně veder, při které padl i absolutní český teplotní rekord. V neděli ho meteorologové naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 41,9 stupně Celsia.
Velmi silné bouřky se v prohnaly severovýchdoně od Brna a na Vyškovsku. Padaly velké až 5centimetrové kroupy, které provázely silné nárazy větru. Podobně tomu bylo na Jindřichohradecku, kde silné bouře doprovázelo krupobití.
Děti zasáhl blesk na táboře
Stav dětí ve věku od 10 do 15 let zasažených bleskem na táboře v Číměři na Jindřichohradecku je stabilizovaný, řekli médiím zástupci jindřichohradecké nemocnice.
Ve stabilizovaném stavu je také zasažený muž, v českobudějovické nemocnici zůstává podle jejího ředitele Michala Šnorka na pozorování. Podle záchranné služby blesk udeřil do stromu a odtud zasáhl sekundární výboj lidi ve stanech. Muž byl po zásahu bleskem krátce v bezvědomí.
Výjezdy přibývají
Hasičům ve středních Čechách od půlnoci do 7:30 zaznamenali 19 událostí souvisejících s počasím. Nejčastěji zasahovali u popadaných stromů, vyjížděli rovnoměrně po celém kraji, řekl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
Problémy jsou po noční bouřce také na železnici. Na trati mezi Prahou a Benešovem omezuje provoz porucha zabezpečovacího zařízení. Vlaky mohou nabírat zpoždění až 45 minut. S komplikacemi a až půlhodinovým zpožděním by měli cestující měli podle webu Českých drah počítat i na trati Blatno u Jesenice-Rakovník.
Kvůli odstraňování následků bouřek měli hasiči na Vysočině od úterního večera asi 60 zásahů, hlavně kvůli popadaným stromům. Odklízet je museli i dnes ráno. Vyplývá to z informací na jejich webu. Kvůli silnému větru, který bouřky doprovázel, byly problémy i s dodávkou elektřiny.
Za uplynulých 24 hodin napršelo podle meteorologů v kraji nejvíc v okolí Jemnice, Moravských Budějovic a Dukovan na Třebíčsku a Humpolce na Pelhřimovsku, kde spadlo víc než 20 litrů vody na metr čtvereční.
Kvůli poruše vysokého napětí na Havlíčkobrodsku bylo v noci bez elektřiny asi 70 domácností, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Víc poruch měli energetici v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Bouře v Jihomoravském kraji
Bouřky se silným větrem v Jihomoravském kraji v noci na dnešek lámaly stromy. Hasiči také odčerpávali vodu. Do dnešních 7:30 vyjížděli k více než 30 událostem, řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Na Blanensku v úterý padaly až pěticentimetrové kroupy. V kraji mnoho dní panují vysoké teploty, meteorologové několik dní po sobě zaznamenali teplotní rekordy.
Hasiči k popadaným stromům začali vyjíždět od úterního večera, nejčastěji šlo o Blanensko a Brněnsko. Do 21:30 vyjížděli k 12 událostem - polovina byly právě spadané stromy, ve čtyřech případech čerpali vodu ze sklepů, dvakrát šlo o odstraňování nebezpečných stavů. „Do dnešních 7:30 to bylo celkem 22 výjezdů k popadaným stromům, v šesti případech šlo o odstraňování nebezpečných stavů, ve čtyřech případech čerpání vody,“ uvedl mluvčí. Doplnil, že výjezdy ještě mohou přibývat.
Poškozená auta
V Pardubickém kraji v noci bouřky na mnoha místech polámaly stromy a větve, hasiči je odstraňovali při dvou desítkách výjezdů, uvedla jejich krajská mluvčí Lucie Pipiš. Polovinu zásahů měli hasiči na Pardubicku, méně bylo postiženo Chrudimsko, Svitavsko a Orlickoústecko. „V obci Mnětice na Pardubicku spadl strom na dráty elektrického vedení a další poškodil také zaparkovaná vozidla,“ doplnila mluvčí.
Podobná situace byla v Královéhradeckém kraji, také tam měli hasiči k následkům bouřek asi dvacítku výjezdů. Nejvíce z nich bylo na Rychnovsku, kde třeba v Albrechticích nad Orlicí hasiči hodinu a půl po půlnoci zasahovali u poškozené střechy domu sociálních služeb.
Osmnáct výjezdů měli hasiči v Libereckém kraji, ve 13 případech odstraňovali spadlé stromy či větve, třikrát pomáhali s čerpáním vody. V kraji nejvíc napršelo v Roprachticích nedaleko Vysoké nad Jizerou na Semilsku, skoro 50 litrů na metr čtvereční.
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Jak bude?
- Ve východní polovině země mohou být bouřky ve středu odpoledne i velmi silné a znovu doprovázené nebezpečnými jevy, tedy přívalovým deštěm, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.
- „Teploty se v 5:00 ráno pohybovaly od 22 do 17 °C, tropická noc byla hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejníže klesla teplota na Šumavě, Březník měl 11 °C,“ uvedl ČHMÚ na Facebooku.
- V průběhu dne bude oblačno až zataženo, zpočátku polojasno na východě. Denní teplotní maxima dosáhnou v Čechách 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 25 až 33 °C. Na horách v 1000 m n. m. se budou držet mezi 17 a 21 °C.
- „Dnešní nejvyšší teploty budou díky zvlněné studené frontě v širokém intervalu od 20 do 25 °C v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od 26 do 31 °C a na jihovýchodě Moravy ještě kolem 33 °C,“ uvedli meteorologové.
- Čtvrtek přinese znatelně méně oblačnosti i srážek. Na většině území lze očekávat polojasno, na východě může být zpočátku zataženo s deštěm. Přeháňky se vyskytnou ojediněle, k večeru oblačnosti na severozápadě postupně přibude. Noční teplotní minima klesnou k 18 až 11 °C, denní maxima se vyšplhají na 22 až 28 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
- V pátek se vrátí zvýšená oblačnost s deštěm a přeháňkami. Přes noc a ráno bude od západu oblačnosti postupně narůstat, vyskytne se i déšť či přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 °C, denní teplotní maxima dosáhnou 21 až 25 °C. Zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny může být značně větrno, v nárazech může vítr dosáhnout rychlosti až 55 km/h.
V sobotu opět vysvitne slunce, přeháňky se vyskytnou pouze ojediněle při přechodně zvýšené oblačnosti, zejména na severu a severovýchodě či na horách. V noci rtuť v teploměru ukáže 15 až 10 °C, přes den pak 21 až 26 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
Během neděle se místy vyskytnou přeháňky a výjimečně se vrátí také bouřky. V průběhu dne bude polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou k 17 až 12 °C, nejvyšší denní budou atakovat 27 °C. Rychlost větru opět nepřekročí 7 m/s.