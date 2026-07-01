Ve východní polovině země mohou být bouřky ve středu odpoledne i velmi silné a znovu doprovázené nebezpečnými jevy, tedy přívalovým deštěm, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.
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V průběhu dne bude oblačno až zataženo, zpočátku polojasno na východě. Denní teplotní maxima dosáhnou v Čechách 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 25 až 32 °C. Na horách v 1000 m n. m. se budou držet mezi 17 a 21 °C.
Čtvrtek přinese znatelně méně oblačnosti i srážek. Na většině území lze očekávat polojasno, na východě může být zpočátku zataženo s deštěm. Přeháňky se vyskytnou ojediněle, k večeru oblačnosti na severozápadě postupně přibude. Noční teplotní minima klesnou k 18 až 11 °C, denní maxima se vyšplhají na 22 až 28 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V pátek se vrátí zvýšená oblačnost s deštěm a přeháňkami. Přes noc a ráno bude od západu oblačnosti postupně narůstat, vyskytne se i déšť či přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 °C, denní teplotní maxima dosáhnou 21 až 25 °C. Zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny může být značně větrno, v nárazech může vítr dosáhnout rychlosti až 55 km/h.
V sobotu opět vysvitne slunce, přeháňky se vyskytnou pouze ojediněle při přechodně zvýšené oblačnosti, zejména na severu a severovýchodě či na horách. V noci rtuť v teploměru ukáže 15 až 10 °C, přes den pak 21 až 26 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
Během neděle se místy vyskytnou přeháňky a výjimečně se vrátí také bouřky. V průběhu dne bude polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou k 17 až 12 °C, nejvyšší denní budou atakovat 27 °C. Rychlost větru opět nepřekročí 7 m/s.