Velmi silné bouřky se v prohnaly severovýchdoně od Brna a na Vyškovsku. Padaly velké až 5centimetrové kroupy, které provázely silné nárazy větru. Podobně tomu bylo na Jindřichohradecku, kde silné bouře doprovázelo krupobití.
Hasičům ve středních Čechách od půlnoci do 7:30 zaznamenali 19 událostí souvisejících s počasím. Nejčastěji zasahovali u popadaných stromů, vyjížděli rovnoměrně po celém kraji, řekl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
Problémy jsou po noční bouřce také na železnici. Na trati mezi Prahou a Benešovem omezuje provoz porucha zabezpečovacího zařízení. Vlaky mohou nabírat zpoždění až 45 minut. S komplikacemi a až půlhodinovým zpožděním by měli cestující měli podle webu Českých drah počítat i na trati Blatno u Jesenice-Rakovník.
Kvůli odstraňování následků bouřek měli hasiči na Vysočině od úterního večera asi 60 zásahů, hlavně kvůli popadaným stromům. Odklízet je museli i dnes ráno. Vyplývá to z informací na jejich webu. Kvůli silnému větru, který bouřky doprovázel, byly problémy i s dodávkou elektřiny.
Za uplynulých 24 hodin napršelo podle meteorologů v kraji nejvíc v okolí Jemnice, Moravských Budějovic a Dukovan na Třebíčsku a Humpolce na Pelhřimovsku, kde spadlo víc než 20 litrů vody na metr čtvereční.
Kvůli poruše vysokého napětí na Havlíčkobrodsku bylo v noci bez elektřiny asi 70 domácností, uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková. Víc poruch měli energetici v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Jak bude?
Ve východní polovině země mohou být bouřky ve středu odpoledne i velmi silné a znovu doprovázené nebezpečnými jevy, tedy přívalovým deštěm, kroupami a větrem o rychlosti až 90 kilometrů v hodině.
„Teploty se v 5:00 ráno pohybovaly od 22 do 17 °C, tropická noc byla hlavně na Moravě a ve Slezsku. Nejníže klesla teplota na Šumavě, Březník měl 11 °C,“ uvedl ČHMÚ na Faceooku.
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V průběhu dne bude oblačno až zataženo, zpočátku polojasno na východě. Denní teplotní maxima dosáhnou v Čechách 20 až 25 °C, na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 25 až 33 °C. Na horách v 1000 m n. m. se budou držet mezi 17 a 21 °C.
„Dnešní nejvyšší teploty budou díky zvlněné studené frontě v širokém intervalu od 20 do 25 °C v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od 26 do 31 °C a na jihovýchodě Moravy ještě kolem 33 °C,“ uvedli meteorologové.
Čtvrtek přinese znatelně méně oblačnosti i srážek. Na většině území lze očekávat polojasno, na východě může být zpočátku zataženo s deštěm. Přeháňky se vyskytnou ojediněle, k večeru oblačnosti na severozápadě postupně přibude. Noční teplotní minima klesnou k 18 až 11 °C, denní maxima se vyšplhají na 22 až 28 °C. Vítr nepřesáhne rychlost 6 m/s.
V pátek se vrátí zvýšená oblačnost s deštěm a přeháňkami. Přes noc a ráno bude od západu oblačnosti postupně narůstat, vyskytne se i déšť či přeháňky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 °C, denní teplotní maxima dosáhnou 21 až 25 °C. Zejména v oblasti Českomoravské vrchoviny může být značně větrno, v nárazech může vítr dosáhnout rychlosti až 55 km/h.
V sobotu opět vysvitne slunce, přeháňky se vyskytnou pouze ojediněle při přechodně zvýšené oblačnosti, zejména na severu a severovýchodě či na horách. V noci rtuť v teploměru ukáže 15 až 10 °C, přes den pak 21 až 26 °C. Slabý vítr nepřesáhne rychlost 7 m/s.
Během neděle se místy vyskytnou přeháňky a výjimečně se vrátí také bouřky. V průběhu dne bude polojasno až oblačno. Nejnižší noční teploty klesnou k 17 až 12 °C, nejvyšší denní budou atakovat 27 °C. Rychlost větru opět nepřekročí 7 m/s.