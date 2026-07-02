K neštěstí došlo na dětském táboře v Dobré Vodě u Číměře na Jindřichohradecku v úterý večer. Záchranáři ošetřili pět dětí (10 až 15) a muže středního věku, který byl krátce v bezvědomí. Všichni skončili v nemocnici, včera byli ve stabilizovaném stavu, přesto stále monitorováni na oddělení JIP.

Sledujte počasní na radaru Blesku

Odborníci vysvětlili, že člověka výboj nemusí zasáhnout přímo, dokonce nemusí jít ani o tzv. postranní výboj, který hrozí například při ukrývání se pod stromem. Může se totiž šířit zemí až 30 metrů od posledních kořenů. V tomto případě šlo o smrk, který má povrchový a velmi široký kořenový systém. Obvykle sahají do vzdálenosti jednoho až 1,5násobku výšky stromu, často tedy 10 až 25 metrů od kmene.

Jak se chránit při bouřce? (1)
Autor: Blesk

Změnu ohlásili tančící skřítci

Příchod studené vlny se silnými bouřemi ohlásily vzácné nadoblačné blesky zvané rudí skřítci. Nedaleko Říčan u Prahy je zachytil astrofotograf Miloslav Roháček. Jde o výboje, které se tvoří nad velmi silným bouřkovým mrakem. Na rozdíl od klasického blesku má skřítek rudou barvu a směřuje nahoru. Nadoblačný blesk není snadné vyfotit, protože trvá jen několik milisekund.

Jak se chránit při bouřce? (2)
Autor: Blesk

Po lijácích zůstala spoušť

Průtrže mračen zaměstnaly hasiče po celém Česku. Potýkali se s vyvrácenými stromy, zatopenými sklepy i výpadky elektřiny. Vyjeli k více než stovce případů.

  • Praha-západ: Prudký déšť naplnil potky, které se vylily a zatopily sklepy. Hasiči museli vodu odčerpat.
  • Vehlovice: Na Mělnicku zkomplikoval dopravu silná proud vody valící se po silnici I/9. Auta jela krokem.
  • Řícmanice: Po úderu blesku vzplála dřevěná hospodářská budova. Škoda je 10 milionů.
  • Úhřiněves, Stančice: Vlaky mezi Prahou a Benešovem jezdily hodiny po jedné koleji, bouře způsobily problémy se zabezpečovacím systémem.
  • Pardubicko: Od dodávky elektřiny bylo odříznuto až 10 500 domácností. Dalších 9800 ve Středočeském kraji.
  • Zbýšov u Brna: Z oblohy padaly kroupy velké až 5 cm.
  • V okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku spadlo ve středu za necelé dvě hodiny při bouřce i kolem 100 litrů vody na metr čtvereční. Hasiči ve Zlínském kraji měli odpoledne kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze sklepů nebo garáží. 
  • V Ostravě byl zatopen podchod u vlakové zastávky ve Stodolní ulici.
  • Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdily ve středu po poledni asi 90 minut na Táborsku vlaky na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovice. Zařízení poškodila bouřka. 
  • Vlaky kvůli popadaným stromům nejezdily ani mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem.

Jak se chránit při bouřce? (3)
Autor: Blesk

Chystáte se na KVIFF? Víme, jaké počasí vás čeká! S deštníkem vás ale do kina nepustí

Jubilejní ročník. Detailní záběr na zábrany a dekorace lemující červený koberec, které letos nesou vizuál 60. ročníku MFF Karlovy Vary.

Děsivý výhled meteorologů: Tropy se vrátí

Od veder si moc dlouho neodpočineme. Tento víkend bude sice chladnější, od druhé poloviny příštího týdne teploty opět poletí vzhůru a překročí 30 stupňů. Předpovědní modely pro sobotu a neděli za týden ukazují nejméně až 34 °C. 

Zatím je tu úleva

  • Dnes: polojasno. Den 22 až 26 °C.
  • Zítra: oblačno, déšť. Noc 12 až 17 °C, den 19 až 24 °C.
  • Sobota: polojasno. Noc 10 až 14 °C, den 21 až 26 °C.
  • Neděle: oblačno, přeháňky. Noc 11 až 16 °C, den 22 až 27 °C.
  • Pondělí: oblačno, přeháňky. Noc 13 až 17 °C, den 20 až 25 °C.

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Bouřka v Jihlavě (1. 7. 2026)
Zdroj: Petr Janoušek, dobrovolný pozorovatel počasí pro ČHMÚ v Jihlavě
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Jak se chránit při bouřce? (1)
Jak se chránit při bouřce? (1)
Autor: Blesk