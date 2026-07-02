K neštěstí došlo na dětském táboře v Dobré Vodě u Číměře na Jindřichohradecku v úterý večer. Záchranáři ošetřili pět dětí (10 až 15) a muže středního věku, který byl krátce v bezvědomí. Všichni skončili v nemocnici, včera byli ve stabilizovaném stavu, přesto stále monitorováni na oddělení JIP.
Sledujte počasní na radaru Blesku
Odborníci vysvětlili, že člověka výboj nemusí zasáhnout přímo, dokonce nemusí jít ani o tzv. postranní výboj, který hrozí například při ukrývání se pod stromem. Může se totiž šířit zemí až 30 metrů od posledních kořenů. V tomto případě šlo o smrk, který má povrchový a velmi široký kořenový systém. Obvykle sahají do vzdálenosti jednoho až 1,5násobku výšky stromu, často tedy 10 až 25 metrů od kmene.
Změnu ohlásili tančící skřítci
Příchod studené vlny se silnými bouřemi ohlásily vzácné nadoblačné blesky zvané rudí skřítci. Nedaleko Říčan u Prahy je zachytil astrofotograf Miloslav Roháček. Jde o výboje, které se tvoří nad velmi silným bouřkovým mrakem. Na rozdíl od klasického blesku má skřítek rudou barvu a směřuje nahoru. Nadoblačný blesk není snadné vyfotit, protože trvá jen několik milisekund.
Po lijácích zůstala spoušť
Průtrže mračen zaměstnaly hasiče po celém Česku. Potýkali se s vyvrácenými stromy, zatopenými sklepy i výpadky elektřiny. Vyjeli k více než stovce případů.
- Praha-západ: Prudký déšť naplnil potky, které se vylily a zatopily sklepy. Hasiči museli vodu odčerpat.
- Vehlovice: Na Mělnicku zkomplikoval dopravu silná proud vody valící se po silnici I/9. Auta jela krokem.
- Řícmanice: Po úderu blesku vzplála dřevěná hospodářská budova. Škoda je 10 milionů.
- Úhřiněves, Stančice: Vlaky mezi Prahou a Benešovem jezdily hodiny po jedné koleji, bouře způsobily problémy se zabezpečovacím systémem.
- Pardubicko: Od dodávky elektřiny bylo odříznuto až 10 500 domácností. Dalších 9800 ve Středočeském kraji.
- Zbýšov u Brna: Z oblohy padaly kroupy velké až 5 cm.
- V okolí Velkých Karlovic na Vsetínsku spadlo ve středu za necelé dvě hodiny při bouřce i kolem 100 litrů vody na metr čtvereční. Hasiči ve Zlínském kraji měli odpoledne kvůli bouřkám na Vsetínsku 31 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze sklepů nebo garáží.
- V Ostravě byl zatopen podchod u vlakové zastávky ve Stodolní ulici.
- Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdily ve středu po poledni asi 90 minut na Táborsku vlaky na železničním koridoru mezi Prahou a Českými Budějovice. Zařízení poškodila bouřka.
- Vlaky kvůli popadaným stromům nejezdily ani mezi Kostelcem u Jihlavy a Rantířovem.
Děsivý výhled meteorologů: Tropy se vrátí
Od veder si moc dlouho neodpočineme. Tento víkend bude sice chladnější, od druhé poloviny příštího týdne teploty opět poletí vzhůru a překročí 30 stupňů. Předpovědní modely pro sobotu a neděli za týden ukazují nejméně až 34 °C.
Zatím je tu úleva
- Dnes: polojasno. Den 22 až 26 °C.
- Zítra: oblačno, déšť. Noc 12 až 17 °C, den 19 až 24 °C.
- Sobota: polojasno. Noc 10 až 14 °C, den 21 až 26 °C.
- Neděle: oblačno, přeháňky. Noc 11 až 16 °C, den 22 až 27 °C.
- Pondělí: oblačno, přeháňky. Noc 13 až 17 °C, den 20 až 25 °C.