Nedělní počasí bude ve znamení deště a přeháněk. Ojediněle se mohou vyskytnout také bouřky. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů.
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Také první pracovní den nového týdne bude ve znamení převážně oblačné až zatažené oblohy. Místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Noční teploty klesnou na 16 až 11 stupňů Celsia. Přes den se oteplí na 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až na 26 stupňů. Vítr bude slabý až mírný, severozápadní až západní.
V úterý zůstane počasí i nadále proměnlivé. Na severu a severovýchodě republiky se očekává občasný déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. V ostatních částech země budou srážky spíše ojediněle. Nejvyšší denní teploty na severu a severovýchodě vystoupí jen na 19 stupňů Celsia. V ostatních částech země se budou pohybovat mezi 21 a 26 stupni, na jihu Moravy mohou dosáhnout až 28 stupňů. Vítr zůstane slabý až mírný západní.