„První polovina tohoto týdne přinese většinou hodně oblačnosti. Jen přechodně může být polojasno. Vyjasňovat se bude ve čtvrtek večer,“ uvedli meteorologové z ČHMÚ na facebooku.
„V dalších dnech pak očekáváme jasno až polojasno a teploty můžou ke konci týdne výjimečně překračovat tropickou třicítku,“ podotkli.
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V úterý může být až polojasno, zataženo s ojedinělým deštěm zůstane zpočátku jen na severovýchodě. Odpoledne a večer přijde od severu větší oblačnost a v severní polovině území se očekávají i srážky. Hrozí ale rovněž bouřky. Bude tepleji než v pondělí, mezi 26 a 30 stupni Celsia.
Ve středu začnou srážky během dne ustávat a oblačnost bude ubývat. Zase se trochu ochladí, nejvyšší teploty přes den meteorologové očekávají kolem 25 stupňů Celsia. V úterý a ve středu může foukat vítr s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině.
Čtvrtek a pátek budou nejčastěji polojasné, ve čtvrtek ještě s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupají většinou mezi 25 a 30 stupňů Celsia. Chladněji bude ve čtvrtek na severovýchodě Česka, kde maxima jen mírně přesáhnou 20 stupňů.
Na víkend meteorologové předpovídají nejvyšší teploty mezi 26 a 31 stupni Celsia. „Očekáváme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky,“ uvedl ČHMÚ.