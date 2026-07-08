Nejnovější globální modely pro srpen totiž začaly ukazovat divoké scénáře, které slibují jedny z největších teplotních i srážkových anomálií za poslední roky. Máme se připravit na počasí jako na horské dráze.
Počasí v srpnu: nepředvídatelné a plné extrémů?
Hlavním důvodem, proč jsou evropské i americké klimatické modely v pozoru, je nečekaně agresivní chování atmosférické cirkulace nad Evropou. Renomovaný britský list The Guardian či specializovaná meteorologická platforma Extreme Temperatures Around The World upozorňují, že nad starým kontinentem se mohou opět uzamknout takzvané teplotní kupole.
Vedra jako bumerang: Kam udeří spalující horko?
Předpovědní modely americké vládní agentury NOAA ukazují, že tento fenomén, který v červnu paralyzoval kus Evropy, se může vrátit jako bumerang. Mezinárodní výzkumníci, jako například klimatolog Jeo Albant, na základě družicových dat varují, že systém spalujících veder může v plné síle udeřit na stejných místech.
Üzgünüm Avrupa 😔 haklı çıktım:— Jeo Albant (@jeoalbant) July 5, 2026
🚨🔥 Cehennemin kapıları gerçekten açık kaldı: Yeni sıcak kubbe hazır!
“🪃 Bumerang Sıcakları” başlıyor..
Bu akşamki güncellemeler aşırı sıcakların 20 Temmuz’a kadar sürebileceği yönünde şok edici veriler sunuyor!
Geçen hafta yeni sıcak kubbeyi… https://t.co/mykxTChhrj pic.twitter.com/HG06hK4AIG
Španělská státní meteorologická služba Aemet už v souvislosti s tímto prouděním vydala výstrahy před teplotami dosahujícími až ke 44 stupňům Celsia, přičemž horký vzduch se má postupně sunout přes Německo dál do střední Evropy. Světová meteorologická organizace (WMO) navíc potvrzuje, že globální teplotní odchylky se v srpnu mohou dostat na velmi vysoké hodnoty.
Namísto klidných slunečných týdnů tak globální modely předpovídají pro srpen počasí jako na houpačce. Zablokované proudění vzduchu totiž v praxi znamená, že dny s teplotami vysoko nad 30 stupňů Celsia budou drasticky přerušovány studenými frontami. Tyto přechody obvykle provází krupobití, přívalové deště a silný vítr.
Přichází léto plné zvratů: Kdy dorazí silné bouřky?
Čeští experti z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) se na podobně divoké předpovědi na měsíc dopředu dívají s vědeckou rezervou. Spolehlivý měsíční výhled počasí má ČHMÚ standardně k dispozici na čtyři týdny dopředu a u srpna otevřeně přiznává, že úspěšnost takto vzdálených modelů prudce klesá. Podle oficiálního výhledu bude nadcházející období jako celek teplotně nadnormální. Stabilní slunečnou jistotu u vody ale nečekejte.
Července: Tropy neodcházejí, rýsuje se další vlna veder
Ještě než se naplno přihlásí srpen, musíme přečkat druhou polovinu aktuálního měsíce. Podle oficiálního měsíčního výhledu ČHMÚ bude červenec jako celek teplotně nadprůměrný. První polovina měsíce sice přináší mírné a lokální ochlazení s občasným deštěm, ale horký vzduch z jihu se nevzdává.
Meteorologové potvrzují, že v průběhu července se do Česka vrátí další vlna veder, kdy rtuť teploměru opět spolehlivě pokoří tropickou třicítku. Stabilní slunečné léto bez mráčku to ale nebude – horké dny budou zakončovány rychlým nárůstem bouřkové oblačnosti.
Vyhlídky na počasí v srpnu?
Data našich meteorologů ukazují, že konec prázdnin se ponese spíše v rozhoupaném rytmu. Průměrné týdenní teploty se mají v Česku držet kolem letních hodnot, přičemž další vlna výraznějších veder se očekává ještě v průběhu července.
Významný zlom však nastane v oblasti srážek. Na přelomu července a srpna se očekává pozvolný vzestup srážkových úhrnů. Právě přelom měsíců se jeví jako srážkově nejbohatší z celého léta. Nečeká nás ale vytrvalý podzimní déšť, nýbrž silné lokální bouřky, které dokážou překazit odpolední plány během pár desítek minut.
Nezapomeňte na výstrahy a sledujte radar Blesku
Pokud plánujete dovolenou na srpen, je nutné počítat s tím, že stoprocentně pravdivou předpověď na konkrétní srpnové dny dnes nikdo nedokáže garantovat. Aktuální trendy však jasně naznačují, že léto bude plné zvratů a může se objevit nebezpečné počasí.
Před odjezdem na pobyt v přírodě nebo na hory proto denně sledujte krátkodobé výstrahy pro daný kraj. Skvělým pomocníkem je radar Blesku, kde můžete vývoj srážek a postup bouřek kontrolovat v reálném čase přímo na svém telefonu.