„Dnešek doprovodí většinou polojasná obloha a maximální teploty kolem 29 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě území bude chladněji a oblačnosti více,“ uvedli dnes meteorologové.
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V úterý budou teploty podobné a především na jižní a jihovýchodní Moravě a v nížinách středních a východních Čech mohou představovat podle ČHMÚ pro lidi silnou zátěž. Varoval v této souvislosti před možným přehřátím a dehydratací. Přes den se ale i objeví četné přeháňky a velmi silné bouřky, během kterých při přívalových srážkách může napršet kolem 50 milimetrů a mohou padat zhruba dvoucentimetrové kroupy. Zaprší i ve středu, kdy nejsou silné bouřky vyloučeny na Moravě a ve Slezsku, doplnil ČHMÚ.
Ve středu se nepatrně ochladí, ale od čtvrtka už budou teploty v nejteplejších oblastech znovu překračovat 30 stupňů Celsia.