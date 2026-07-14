Bouřky dorazily už ráno do severozápadních Čech, přinesly déšť. Podle meteorologů vznikat další v teplém a vlhkém vzduchu dnes během odpoledne v Čechách a večer i na Moravě, přičemž nejprve se budou tvořit na horách a následně i v nížinách.
Bouřky bude provázet přívalový déšť s krátkodobým úhrnem kolem 50 milimetrů, vítr o nárazech kolem 70 kilometrů v hodině a mohou při nich padat kroupy větší než dva centimetry. Ve středu kolem poledne bouřková aktivita podle ČHMÚ zeslábne.
„Na střední Moravě a na severovýchodě, s výjimkou Jeseníků, budou očekávané projevy bouřek po celé období méně intenzivní,“ doplnili meteorologové.
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V bouřkách může podle ČHMÚ ojediněle napršet kolem 50 milimetrů vody, při opakovaných bouřkách i více. Doprovázet je mohou kroupy o velikosti kolem dvou centimetrů a nárazy větru výjimečně dosahující rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině.
Ochlazení bude jen krátké
Přeháňky a bouřky se v Česku objeví také ve středu. Silné bouřky nejsou podle ČHMÚ vyloučeny zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty sice nepatrně klesnou, výraznější úleva od horka ale zatím nepřijde.
Už od čtvrtka budou teploty v nejteplejších oblastech znovu překračovat 30 °C. Výraznější ochlazení by mohl přinést až začátek příštího týdne.
Po současném teplotně nadprůměrném týdnu očekávají meteorologové v dalších třech týdnech průměrné počasí s nejvyššími denními teplotami kolem 25 °C. Srážkově by mělo být období do 9. srpna rovněž průměrné. V jednotlivých týdnech by mělo spadnout deset až 20 milimetrů srážek, v aktuálním týdnu pravděpodobně kolem 25 milimetrů. Převládat budou přeháňky a bouřky.