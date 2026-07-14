Bouřky dorazily už ráno do severozápadních Čech, přinesly déšť. Podle meteorologů měly vznikat další v teplém a vlhkém vzduchu dnes během odpoledne v Čechách a večer i na Moravě. Výstraha před silnými bouřkami, kterou pro dnešek vydali meteorologové, se ale zatím nenaplnila. ČHMÚ dnes v podvečer informoval, že předpověď nevyšla kvůli složité situaci. Bouře, které měly zasáhnout celé území totiž působily pouze ve Středních Čechách, kde měli hasiči více výjezdů.
Na Příbramsku zaznamenali i takzvanou supercelu, bouři s rotujícím proudem vzduchu. „Dnešní bouřky zejména v Čechách víceméně nikde nedosáhly parametrů druhého stupně výstrahy,“ uvedli meteorologové. „Během večera ještě mohou bouřky doznívat, ale velmi silné bouřky jsou již na řadě míst málo pravděpodobné,“ doplnili. Několik silnějších supercel se v podvečer nachází kolem Norimberku v Německu, ale ty by měly směřovat napříč Bavorskem. ČR spíš nezasáhnou, a pokud ano, pak jen částečně Jihočeský kraj, dodali nakonec.
Meteorologové dokonce zvažují, zda by měli aktuální výstrahu varující před silnými bouřemi, přívalovým deštěm, silným větrem a kroupami, zrušit. Dodávají však, že v oblasti východních Čech, severu Moravy a částečně i Slezska se ještě mohou silnější bouřky s přívalovými srážkami objevit během noci, možná i v ranních hodinách.
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Situace byla podle ČHMÚ na předpověď velmi složitá. „I přes oporu v modelových datech bouřkám nakonec bránil ve vývoji patrně sušší vzduch ve vyšších hladinách, který na modelových sondážích nebyl tak jasně vyjádřen,“ vysvětlili meteorologové. Situaci na severozápadě a severu Čech pak významně ovlivnila oblačnost a ranní bouřky, které potlačily výraznější bouřkové projevy. Na řadě míst se ale podle meteorologů alespoň zalilo.
Ochlazení bude jen krátké
Přeháňky a bouřky se v Česku objeví také ve středu. Silné bouřky nejsou podle ČHMÚ vyloučeny zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty sice nepatrně klesnou, výraznější úleva od horka ale zatím nepřijde.
Už od čtvrtka budou teploty v nejteplejších oblastech znovu překračovat 30 °C. Výraznější ochlazení by mohl přinést až začátek příštího týdne.
Po současném teplotně nadprůměrném týdnu očekávají meteorologové v dalších třech týdnech průměrné počasí s nejvyššími denními teplotami kolem 25 °C. Srážkově by mělo být období do 9. srpna rovněž průměrné. V jednotlivých týdnech by mělo spadnout deset až 20 milimetrů srážek, v aktuálním týdnu pravděpodobně kolem 25 milimetrů. Převládat budou přeháňky a bouřky.