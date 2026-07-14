Rakovinou prsu u nás ročně onemocní přibližně 7 900 žen. Pro velkou část z nich je hormonální léčba tamoxifenem klíčová. V posledních týdnech se však opakuje stejný scénář: pacientky marně obcházejí lékárny a slyší, že lék zkrátka není skladem.
Ministerstvo slibuje: Lék bude příští týden
Dlouhodobý výpadek postihl nejprve původní lék, jehož výrobce přerušil dodávky pro celou Evropu. Ministerstvo zdravotnictví sice situaci dočasně vyřešilo dovozem neregistrované náhrady se stejným účinkem, jenže i u ní v červnu nastal nečekaný výpadek z kapacitních a distribučních důvodů.
Úředníci však nyní pro pacientky přicházejí s dobrou zprávou.
„Léčivý přípravek je již vyroben a po jeho uvolnění začne distribuce do lékáren. Podle aktuálních informací se očekává, že pacientky budou mít tamoxifen opět k dispozici v průběhu příštího týdne,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví na svém webu.
Onkologové uklidňují: Krátký výpadek nevadí
Tamoxifen funguje tak, že v těle blokuje vliv ženského hormonu estrogenu na nádorové buňky, čímž jim brání v dalším růstu. Ženy ho obvykle užívají po operaci nebo ozařování, aby se minimalizovalo riziko návratu nemoci. Co dělat, pokud vám krabička doma právě došla?
Podle České onkologické společnosti není důvod k okamžité panice. Odborníci upozorňují, že účinek hormonální léčby nastupuje pomalu. Krátkodobé přerušení terapie (pokud celková doba bez léků nepřesáhne 14 dní) proto pro pacientky nepředstavuje zásadní problém.
RADY PRO ČTENÁŘE: Co dělat právě teď?
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Zkontrolujte si domácí zásoby: Spočítejte si, na kolik dní vám tablety ještě vystačí.
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Kontaktujte svého lékaře: Pokud vám tamoxifen dochází a v lékárně neuspějete, neprodleně se spojte se svým ošetřujícím onkologem a zkonzultujte s ním další postup.
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Nezmatkujte: Výpadek je hlášen jako krátkodobý a situace by se měla vyřešit během několika dní.