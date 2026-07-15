„Nad Brnem se aktuálně nachází slabší supercela, dle radarových dat pozor na kroupy až kolem 2 cm, intenzivní srážky a nárazy větru. Supercela postupuje zvolna k jihovýchodu,“ uvedl ČHMÚ krátce před 18. hodinou. Kroupy potvrdil i čtenář Blesku, který je natočil.
V Brně kromě nutnosti odčerpávat vodu ze sklepů či tradičně zatopených míst v ulicích a popadaných stromů nemuseli hasiči řešit žádný vážnější problém, řekl jejich mluvčí Petr Příkaský. Podle informací na síti X zasahovali do 18:00 u 30 událostí, které s bouřkou souvisely.
Zatopený byl podle Příkaského například podjezd na Kolišti u hlavního nádraží, dnes ráno to byla mimo jiné Jedovnická ulice. „To jsou brněnské evergreeny při každé silnější bouřce,“ řekl Příkaský.
Déšť a bouřky se navečer prohnaly také jihovýchodní částí kraje a zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko, přičemž na Břeclavsku zasahovali hasiči u 15 případů, na Hodonínsku podobně. „V Prušánkách bouře uvolnila izolaci střechy na základní škole. V okrajové části obce se uvolnily cihly ze štítu řadového rodinného domu, které popadaly na vedlejší dům a poškodily jeho střechu. Bouře zničila i střechu domu, z něhož se uvolnily cihly,“ popsal Příkaský. Dále museli hasiči v obci na několika místech čerpat vodu ze sklepů či garáží, v parku zůstaly také vyvrácené stromy.
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Další bouřky se v kraji objevily dnes ráno a pro velkou část kraje znamenaly především dlouho očekávanou vláhu, protože krajina byla po týdnech bez deště a horkých dnech extrémně vyschlá. Podle webu InterSucho zasáhl téměř celý kraj nejvyšší stupeň půdního sucha. Beze srážek však dnes stejně jako v posledních dnech nadále zůstává většina Znojemska a také západní část Břeclavska.
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