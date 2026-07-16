„Zatímco většina z vás spala, sledovali jsme bedlivě počasí i v noci. A situace nás donutila vydat výstrahu před pozorovaným jevem a jeho nejbližším vývojem, konkrétně před velmi silnými bouřkami,“ konstatovali meteorologové na facebooku.
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Popsali, že po 1. hodině ranní se jihozápadně od Prahy vyskytovaly přívalové srážky a napršelo zde dle radarových odhadů za hodinu i kolem 60 mm srážek. „Srážkové pásmo se následně přesouvalo a výraznější srážky zasáhly i jižní a jihovýchodní část Prahy, kde spadlo také lokálně přes 50 mm (z toho i více než 30 mm za 30 minut),“ líčil ČHMÚ.
Meteorologové připomněli, že paseku srážky této úrovně napáchaly ve středu večer v Jihomoravském kraji, kde se vyskytly hned dvě supercely. Například v Brně museli zasahovat hasiči u zatopených sklepů. Bouřka zasáhla také Břeclavsko a Hodonínsko
„V Prušánkách bouře uvolnila izolaci střechy na základní škole. V okrajové části obce se uvolnily cihly ze štítu řadového rodinného domu, které popadaly na vedlejší dům a poškodily jeho střechu. Bouře zničila i střechu domu, z něhož se uvolnily cihly,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkaský. Později hasiči zveřejnili i video z tohoto zásahu.
Podle meteorologů byla zasažena oblast, kde se v roce 2021 vyskytlo tornádo. Tentokrát se naštěstí neobjevilo, nicméně i tak supercela byla nebezpečná. Nejvíce škod bylo zaznamenáno právě v Prušánkách a Moravské Nové Vsi.
„Výše zmíněné obce a patrně i předchozí po trase (Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Moravský Žižkov) byly zasaženy tzv. downbursty. Výraznými propady studeného vzduchu v sestupném proudu bouřky, které když narazí na zemský povrch, velmi rychle se paprskovitě „rozlijí“ do stran. Na zemi pak tento jev pozorujeme jako velmi intenzivní vítr,“ líčili vznik meteorologové.
Jak se tento jev liší od tornáda?„V první řadě je jiný mechanismus síly, která zde působí. U tornáda jsou škody typické působením rotace, u downburstu naopak „rovnoběžným“ působením silného větru (stromy povalené jedním směrem, apod.),“ konstatoval ČHMÚ a ukázal 3D vyobrazení dané supercely skrze radarová data z aplikace Iradar.app.
Znovu v pátek
Bouřky se v Česku mohou brzy vyskytnout znovu, a to v pátek. Meteorologové očekávají zpočátku lokálně déšť, přeháňky a bouřky zejména v západní polovině Čech, postupně se srážky vyskytnou místy i jinde a bouřky mohou být i silné. Může v nich spadnout kolem 40 milimetrů srážek, menší kroupy a nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, uvedl ČHMÚ.