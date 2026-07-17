V pátek bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Meteorologové očekávají zpočátku lokálně déšť a přeháňky, odpoledne a večer se pak na většině území ČR podle nich vyskytnou silné bouřky. Může v nich spadnout kolem 40 milimetrů srážek, menší kroupy a nárazy větru mohou dosáhnout rychlosti kolem 70 kilometrů v hodině, uvedl ČHMÚ. Nejvyšší teploty budou v pátek opět stoupat ke třicítce, na Moravě a ve Slezsku až k 33 stupňům, v Jeseníkách a Beskydech k 25 stupňům Celsia.
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Přeháňky a bouřky se mohou ojediněle objevit i v sobotu. „Hodně oblačnosti, místy s deštěm a chladněji,“ líčí sobotní počasí meteorologové. Nejvyšší teploty podle předpovědi dosáhnou na 21 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů.
V neděli bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty oproti sobotě ještě asi o dva stupně klesnou. Na jižní Moravě teploty kolem 27 stupňů Celsia. Vyjasňovat se bude večer.