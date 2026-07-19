„Výraznější bouřky se začnou vytvářet nejprve na jihu Čech a při jejich postupu k východu by se měl vytvořit i rozsáhlejší bouřkový systém nebo více menších systémů,“ varovali dopředu meteorologové. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platila od 10:30 do 18:00 pro Zlínský kraj, většinu krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, části Vysočiny a Olomouckého kraje a také pro Dačicko v jižních Čechách.
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Výstraha před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí se týkala východních a jižních Čech, většiny Vysočiny a částí Středočeského, Plzeňského, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Bez výstrahy před bouřemi byl sever a severozápad Čech, Praha a větší části krajů Středočeského a Královéhradeckého.
„Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů a výstraha zde i nadále platí do odvolání,“ dodali meteorologové.
Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů, nejvíce v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu.
Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů odpoledne ve Zlínském kraji a na východě Slezska. Hasiči ve Zlínském kraji vyjížděli dosud zhruba čtyřicetkrát, většinou na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Téměř všechny zásahy souvisely s pádem stromů nebo větví.
Silný vítr si také vyžádal evakuaci čtyř lidí z objektů v okolí požářiště výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči 11. dnem. Před dvěma dny takto hasiči evakuovali asi 20 lidí.
Na jihu Moravy dnes silný vítr poškodil například střechu Základní školy Vančurova v Hodoníně, střechu v Tvrdonicích na Břeclavsku a v Hodoníně odletěla plechová střecha z garáže v ulici Horní Plesová.
Bez proudu
Na Vysočině zůstávalo dnes večer po bouřkách několik stovek odběrných míst bez elektřiny. Nejvíce jich je v okolí Dolní Cerekve a Hubenova na Jihlavsku. K 19:00 se tam jednalo o pět stovek domácností. Novináře o tom informoval mluvčí distribuční společnosti EG.D Lubomír Budný. EG.D patří do skupiny E.ON.
„Na Vysočině dále evidujeme poruchy také na Třebíčsku a v okolí Žďáru nad Sázavou, kde zůstává bez dodávek elektrické energie zhruba 300 odběrných míst,“ dodal.
Celkem šlo v Česku o víc než 26.200 domácností, jak sdělily distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON a skupina ČEZ.
„Celkem jsme během průchodu bouřek naším distribučním územím evidovali 19 poruch na vedení vysokého napětí,“ stojí v prohlášení EG.D. Největší nápor podle distributora nastal kolem 15:00, kdy bylo více než 17.000 domácností bez elektřiny. Zhruba 5000 z nich bylo na Vizovicku ve Zlínském kraji, kde EG.D dodávky elektřiny domácnostem obnovil kolem 18:30.
ČEZ evidoval podle mluvčí Soni Holingerové nejhorší situaci kolem 16:00, kdy zůstalo bez elektřiny přes 9200 domácností a bylo 12 poruch na vedení vysokého napětí a další poruchy na nízkém napětí. Nejvíce poruch nastalo v Moravskoslezském kraji.
K 19:00 evidoval EG.D podle mluvčího společnosti Lubomíra Budného 900 odběrných míst bez dodávek elektrické energie. Nejvíce domácností, zhruba 500, je bez elektřiny na Jihlavsku, konkrétně jde o městys Dolní Cerekev a obec Hubenov. ČEZ k 21:00 evidoval 2000 domácností bez proudu a pět poruch vysokého napětí.