„Výraznější bouřky se začnou vytvářet nejprve na jihu Čech a při jejich postupu k východu by se měl vytvořit i rozsáhlejší bouřkový systém nebo více menších systémů,“ uvedli meteorologové. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí od 10:30 do 18:00 pro Zlínský kraj, většinu krajů Jihomoravského a Moravskoslezského, části Vysočiny a Olomouckého kraje a také pro Dačicko v jižních Čechách.
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Meteorologové upozorňují, že hlavním nebezpečím budou silné nárazy větru. Mohly by být i plošnější. Největší sílu budou mít na jihovýchodě. Vítr může lámat a vyvracet stromy, dají se očekávat škody na majetku. Podle ČHMÚ je potřeba počítat s výpadky elektřiny a komplikacemi na silnicích i železnici. Přívalové srážky pak mohou zatopit níže položená místa a podemlít některé cesty.
Pro část Česka platí ve stejný čas výstraha před bouřkami s nízkým stupněm nebezpečí. Týká se východních a jižních Čech, většiny Vysočiny a částí Středočeského, Plzeňského, Jihomoravského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Vítr by tam neměl mít takovou sílu, meteorologové nečekají ani větší kroupy. Také v této části Česka ale mohou bouřky způsobit komplikace v dopravě nebo energetice.
Bez výstrahy před bouřemi zůstává sever a severozápad Čech, Praha a větší části krajů Středočeského a Královéhradeckého.
„Na jižní Moravě v důsledku suchého a teplého počasí přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů a výstraha zde i nadále platí do odvolání,“ dodali meteorologové.
Hasiči měli kvůli následkům silných bouří od dopoledne v Česku zatím zhruba 160 výjezdů, nejvíce v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu.
Nejsilnější bouřky byly podle meteorologů odpoledne ve Zlínském kraji a na východě Slezska. Hasiči ve Zlínském kraji vyjížděli dosud zhruba čtyřicetkrát, většinou na Zlínsku a Uherskohradišťsku. Téměř všechny zásahy souvisely s pádem stromů nebo větví.
Silný vítr si také vyžádal evakuaci čtyř lidí z objektů v okolí požářiště výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči 11. dnem. Před dvěma dny takto hasiči evakuovali asi 20 lidí.
Na jihu Moravy dnes silný vítr poškodil například střechu Základní školy Vančurova v Hodoníně, střechu v Tvrdonicích na Břeclavsku a v Hodoníně odletěla plechová střecha z garáže v ulici Horní Plesová.