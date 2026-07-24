Dnes budou podle meteorologů činit maximální teploty v Česku většinou jen 18 až 22 stupňů, pouze na jihu Moravy by mohlo být až 25 stupňů. Bude oblačno s přeháňkami, které budou četnější hlavně na severovýchodě země. V pátek bude polojasno, ale během dne se bude znovu obloha zatahovat. Nejvyšší teploty dosáhnou 22 až 26 stupňů.

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V sobotu a neděli se oteplí, maximální teploty budou 25 až 29 stupňů. V sobotu bude polojasno až skoro jasno. V neděli potom bude ještě zpočátku i polojasno, ale postupně se bude zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přeháňky. Místy se objeví i bouřky.

I pondělek v příštím týdnu pak bude zřejmě oblačný a deštivý a teploty klesnou, ale další dny opět přinesou vyjasnění a oteplení až na 32 stupňů.

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Zdroj: reprofoto X

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Autor: ČTK / Václav Pancer