Letošní 32. ročník festivalu přilákal legendu Roxette a velká česká jména jako Lucii nebo Chinaski. Redakce porovnala nejnovější data z ČHMÚ a přináší detailní předpověď počasí pro Liberec i přehled toho nejdůležitějšího z programu. Aktuální vývoj můžete sledovat také na radaru Blesku.
Čtvrtek 23. července: Slovenská noc a chladnější počasí na Benátské
Brány veseckého areálu se otevírají už dnes, ve čtvrtek 23. července. Tradiční zahajovací večer patří slovenské scéně a program festivalu odstartují legendární kapely jako No Name nebo Horkýže Slíže. Návštěvníci by však neměli podcenit oblečení.
Podle předpovědi ČHMÚ bude ve čtvrtek v Liberci převážně oblačno. Denní maxima se zastaví na skromných 19 °C. Srážky by měly být minimální (kolem 0,6 mm), ale večer na otevřené ploše ve Vesci teplota rychle klesne k 13 °C.
Tip pro návštěvníky: Pro čtvrteční večer si určitě přibalte teplejší druhou vrstvu (mikinu nebo lehkou bundu). Chladnější severozápadní proudění v podhůří Ještědu bude po západu slunce znát!
Pátek 24. července: Roxette a přívětivější počasí v Liberci
V pátek 24. července vypukne hlavní festivalové šílenství. Pod širým nebem vystoupí švédská legenda Roxette se zakladatelem Perem Gesslem, kterou na pódiu doplní Škwor, Richard Müller a řada dalších interpretů na čtyřech scénách.
Počasí v Liberci už začne ukazovat přátelštější tvář:
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Obloha se částečně vyjasní na polojasno.
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Denní teploty stoupnou na příjemných 22 °C.
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Srážky meteorologové na pátek nehlásí žádné.
Sobota 25. července: Letní skok k 26 °C a nabitý český program
Sobota 25. července přinese absolutní vrchol celého víkendu. Na pódiích se vystřídají tuzemské špičky jako Lucie, Chinaski, Mig 21 nebo kapela Mirai.
Předpověď ze serveru Yr.no i českých meteorologických stanic potvrzuje příliv teplého vzduchu. Sobotní maxima vyletí až k 26 °C! Bude polojasno až oblačno a ideální letní podmínky vydrží až do nedělního závěru akce. Fanoušci tak mohou pláštěnky nechat ve stanech a do areálu vyrazit v letním oblečení.