Během příštího týdne podle Českého hydrometeorologického ústavu začne na naše území proudit teplý vzduch od jihozápadu. Následkem toho se postupně vrátí vlna veder.
„Na přelom července a srpna začínají mobilní aplikace ukazovat pro naše území dokonce teploty kolem 40 °C, zejména ty, které využívají model Evropského centra pro střednědobou předpověď (např. známí ‚Norové‘),“ píše ČHMÚ.
Podle ČHMÚ je na místě poznamenat, že příchod tropických teplot je „ještě daleko“ – je však lepší být připraven, než překvapen. „Na druhou stranu za určité situace jsou předpovědní modely i na takovou dobu dopředu schopny předpovědět teploty s vysokou přesností, jak ukázaly na konci června,“ uvádí se v příspěvku.
Podle serveru Novinky.cz bude klíčovou roli hrát rozsáhlá tlaková výše nad východním Atlantikem, jejíž výběžek se na začátku příštího týdne přesune nad západní Evropu.
Právě na základě toho by se nad západní částí kontinentu mohla začátkem příštího týdne vytvořit tepelná kupole – a ta se následně může přesunout i nad střední Evropu.
„Vzduch v tepelné kupoli pomalu klesá a při sestupu se stlačuje a dále otepluje. Současně ubývá oblačnosti, takže sluneční záření může zemský povrch intenzivně prohřívat den za dnem. Horký vzduch pak nad stejnou oblastí přetrvává i několik dní,“ píší Novinky.cz.
Nejvyšší teploty by se podle současných modelů měly objevit především v západní a střední Evropě. Některé z modelů dokonce naznačují, že by v závěru příštího týdne mohly teploty znovu vystoupat až k 40 °C.
Podle modelových scénářů to také vypadá, že by nemuselo jít jen o krátkou epizodu. Tropické teploty by mohly vydržet i během prvního srpnového týdne.