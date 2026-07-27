První den v týdnu nám nabídne oblačnou až zataženou oblohu, občasné deště, bouřky a teploty kolem 20 až 25 °C. Trochu tepleji bude na jihu Moravy, kde se teploty vyšplhají až na 28 °C. Během odpoledne však budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, v Čechách postupně až do vyjasnění.
Postupně se bude oteplovat
V úterý nás čeká znatelně lepší počasí než v pondělí. Bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty očekáváme kolem 25 až 30 °C. Nejvyšší denní teploty vzduchu očekáváme ve středu mezi 29 až 33 stupni Celsia, v dalších dnech 33 až 38 stupňů, ojediněle i více,„ napsal ČHMÚ na síti X. Obloha má být jasná až skoro jasná. Vítr bude slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní.
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Ještě větší horka očekáváme ve čvrtek. Teplota se vyšplhá až na vysokých 37 °C. Neochladíme se ani v noci, kdy se teploty budou pohybovat v rozmezí 15 až 20 °C. Opět očekáváme jasnou až polojasnou oblohu.
Pátek a víkend
Nejvyšší teploty budou v pátek a v sobotu, kdy na teploměrech naměříme až 38 °C. V Čechách se místy vyskytnou přeháňky nebo bouřky, jinak ČHMÚ očekává jasnou až polojasnou oblohu. Mírnou změnu počasí přinese až neděle. Poslední den v týdnu si pro nás připraví mírné ochlazení a bouřky. Průměrná denní teplota se bude pohybovat okolo 34 °C.
Horké počasí s minimem srážek podle meteorologů zvýší riziko vzniku a šíření požárů. „Mimořádně teplé počasí bude znamenat extrémní zátěž na člověka, ohrožení zdraví, nebezpečí přehřátí, nutnost omezení venkovních aktivit, zátěž na hospodářství a infrastrukturu, energetiku,“ uvedl ČHMÚ jako předběžné varování.