Podle vědců z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) může jít o jednu z nejvýraznějších vln veder letošního roku. Upozorňují, že nebude znamenat jen nepříjemné horko, ale přinese také další prohloubení sucha, extrémní riziko požárů a výraznou zátěž pro lidské zdraví.
„Velmi vysoké teploty přetrvají pravděpodobně do 4. až 8. srpna. Zatím není jasné, jak dlouho bude vlna trvat ani jaká budou její maxima, ale může být silná a dlouhá a bude mít dopad na zdraví lidí, společnost i přírodu,“ uvedli vědci.
Ve středu bude podle ČHMÚ jasno až polojasno s odpoledními teplotami mezi 29 a 34 °C, na severovýchodě kolem 27 °C. Už během středečního odpoledne meteorologové očekávají silnou tepelnou zátěž zejména na jižní a střední Moravě a místy také v Čechách.
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Ve čtvrtek se ještě více oteplí. Nejvyšší teploty vystoupají na 33 až 38 °C, v pátek pak na 34 až 39 °C. Ojedinělé přeháňky nebo bouřky se mohou objevit hlavně v Čechách, výraznější ochlazení ale zatím nepřinesou. Ani o víkendu tropy neskončí. V sobotu se sice maxima na většině území sníží na 28 až 33 °C, na jihovýchodě Moravy ale může být až 36 °C. V neděli meteorologové očekávají 28 až 33 °C, na jihovýchodě kolem 35 °C. Také začátek příštího týdne zůstane velmi horký – od pondělí do středy mají odpolední teploty podle ČHMÚ dosahovat 32 až 37 °C.
ČHMÚ už kvůli vedrům vydal výstrahu před silnou a následně velmi silnou zátěží teplem. Ta pro část republiky začne platit ve středu v poledne a potrvá až do páteční půlnoci. Meteorologové upozorňují především na zvýšené riziko přehřátí organismu a dehydratace. „Vyhýbejte se delšímu pobytu na přímém slunci nebo v rozpálené zástavbě, dodržujte pitný režim a omezte větší fyzickou i psychickou zátěž, zejména v době nejvyšších teplot,“ doporučuje ČHMÚ. Lidé by měli větrat hlavně brzy ráno, nenechávat děti ani zvířata v zaparkovaných autech a klimatizaci nastavovat tak, aby rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou nepřesahoval 5 až 8 °C.
Praha v souvislosti s výstrahou připomněla také mapu takzvaných oáz chladu. Ta obsahuje přehled pítek, mlžítek, fontán, studánek i míst vhodných ke koupání nebo ochlazení v metropoli.
Extrémní sucho
Vedra ale podle vědců zasáhnou i krajinu. V příštím týdnu se podle projektu InterSucho dostane přibližně 30 procent území do stavu extrémního sucha, dalších zhruba 50 procent zasáhnou dva další nejvyšší stupně sucha. „Nyní je vidět při pohledu na povrchovou vrstvu půdy, že občas někde zaprší. Mělce kořenící žíznivá vegetace ale nic do hloubky nepustí. Relativní nasycení pod deset procent je v hlubší vrstvě na zhruba polovině našeho území. Je to opravdu výjimečná situace, kterou trpí hlavně stromy,“ uvedli odborníci z projektu InterSucho.
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S pokračujícími vedry prudce poroste také nebezpečí vzniku požárů. Podle CzechGlobe se během několika dnů dostane prakticky celé Česko do nejvyššího stupně rizika. „Výhled rizika vzniku a šíření požárů na další dny je tristní. Bude rapidně klesat vlhkost vegetace i půdy. I přesto, že nemá zásadně foukat, dostane se prakticky celé území republiky na nejvyšší stupeň rizika požárů,“ varovali vědci.
Připomněli přitom letošní ničivé požáry ve Španělsku a Francii, které ukázaly, jak rychle se může oheň v podobných podmínkách šířit.